vor 28 Min.

Schwierige Ermittlungen nach möglichem Übergriff

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Sexualdelikts in Ulm.

Laut Staatsanwaltschaft Ulm besteht kein dringender Tatverdacht gegen die vier Jugendlichen. Aussagen der 16-Jährigen sind widersprüchlich.

Der Fall eines möglichen sexuellen Übergriffs durch mehrere junge Männer auf eine 16-Jährige am Samstag vor Weihnachten in Ulm stellt Polizei und Staatsanwaltschaft vor weitere und schwierige Ermittlungen. Bei den vier Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren aus Ulm und Neu-Ulm, die, wie berichtet, in der vergangenen Woche als mögliche Beteiligte ermittelt worden waren, handelt es sich nach Angaben des Pressesprechers der Staatsanwaltschaft Ulm, Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger, um „junge Männer, die hier aufgewachsen sind, hier wohnen, hier sozialisiert wurden und zur Schule gingen und die deutsch sprechen, es handelt sich nicht um Flüchtlinge.“ Ihre Nationalität spiele im Verfahren „keine Rolle“ und werde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes im Jugendstrafrecht nicht bekannt gegeben.

Es bestehe nach derzeitigem Erkenntnisstand weder ein dringender Tatverdacht noch ein Haftgrund. Bischofberger sagte am Samstag: „Wir sind meilenweit von einem dringenden Tatverdacht entfernt.“ Auch gebe es in den Angaben des Mädchens Widersprüche, die nun aufzuklären seien.

Staatsanwaltschaft: Mögliche Täter sind keine Flüchtlinge

Wie berichtet, hatte Samstagnacht vor Weihnachten eine Mutter bei der Polizei angerufen, weil ihre 16-jährige Tochter nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Schnell konnte die Polizei das Mädchen auf dem Eselsberg ausfindig machen. Sie berichtete den Polizisten, dass es zu einem sexuellen Übergriff durch mehrere Männer gekommen sein soll.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen seither auf Hochtouren. Um die genauen Umstände der Tat zu klären, wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten viele Spuren. Um welche Spuren es sich dabei genau handelt, wollte Christof Lehr, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ulm, am Freitag nicht sagen. Oberstaatsanwalt Bischofberger geht davon aus, dass am möglichen Opfer Spuren, auch zum DNA-Abgleich, gesichert wurden. Dies gehöre zum Standard bei der polizeilichen Ermittlung ebenso wie eine gynäkologische Untersuchung.

Möglicher sexueller Übergriff in Ulm: Noch viele Fragen offen

Auch wollen sich die Ermittler weder zum Tatort noch zur Frage, ob und wie viel Alkohol möglicherweise im Spiel war, derzeit äußern.

Unklar ist, ob sich das mögliche Opfer und alle Jugendlichen vor jenem Samstag bereits gekannt haben. Die Hinweise auf die Tatverdächtigen seien vom mutmaßlichen Opfer gekommen, die 16-Jährige habe die jungen Männer er- und manche auch vor der Tat gekannt. Einzelne habe sie sogar benennen können, so Oberstaatsanwalt Lehr am Freitag. Oberstaatsanwalt Bischofberger ergänzte am Samstag, das mögliche Opfer und die junge Männer hätten sich „rein zufällig“ getroffen. (lmö)

