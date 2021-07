Ulm

17:09 Uhr

A8-Ausfahrt Ulm-West wegen Arbeiten gesperrt

Plus Die letzte Bauphase beim A8-Ausbau läuft. Dabei kommt es zu Einschränkungen für Autofahrer. Das wird gemacht und das ist zu beachten.

Von Thomas Heckmann

Am Mittwochabend hat die letzte Bauphase für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn 8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord begonnen. Fünf Nächte lang wird an der Umlegung des Verkehrs von der Südfahrbahn auf die Nordfahrbahn gearbeitet. Anschließend werden ab 4. August in Fahrtrichtung München die Ein- und Ausfahrten der A8 in Ulm-West für gut drei Wochen gesperrt sein, die Umleitung erfolgt über Ulm-Ost. Dann wird bis Ende August die gesamte Südfahrbahn inklusive der Ein- und Ausfahrten einen lärmmindernden Asphalt bekommen.

