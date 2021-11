Schnee und Eisglätte sorgen für Unfälle: 18-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

In und rund um Ulm sind mehrere Unfälle wegen Schnee und Eisglätte passiert. Als eine 25-Jährige stürzt und sich verletzt, leistet ein Passant Erste Hilfe.

In der Region rund um Ulm sind aufgrund von Schnee und Eisglätte mehrere Unfälle geschehen. In Bernstadt krachte ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum. Auf der A8 prallte ein Lkw gegen die Leitplanke. Eine Übersicht der Ereignisse im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm:

Im Kreis Heidenheim war am Montag gegen 4.50 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Lada auf der B465 von Nattheim nach Heidenheim unterwegs. Weil er laut Polizei zu schnell war, kam sein Auto nach links von der glatten Straße ab. Dabei rammte es ein Verkehrsschild. Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen.

Im Alb-Donau-Kreis fuhr eine Frau gegen 7 Uhr mit ihrem Auto von Unterwachingen nach Hausen. Wohl weil sie ebenfalls zu schnell auf der glatten Straße unterwegs war, kam sie von dieser ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

25-Jährige stürzt in Ulm: Passant leistet Erste Hilfe

In Ulm im Wilhelm-Geyer-Weg stürzte am Montag eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad. Sie war gegen 8 Uhr in Richtung Mähringer Weg unterwegs und rutschte auf der glatten Straße weg. Dadurch verletzte sich die Frau. Ein Passant leistete Erste Hilfe und rief den Rettungsdienst. Der brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort machen sich die Ärzte jetzt ein genaueres Bild von ihren Verletzungen.

Auf der A8 bei Scharenstetten fuhr gegen 4.30 Uhr eine 30-Jährige mit ihrem Sattelzug in Richtung Ulm. Auf Schneematsch kam ihr Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Lastwagen fuhr noch auf einen Parkplatz. Weiter konnte er wegen des Schadens nicht mehr fahren.

In Bernstadt kam am Sonntag gegen 20.45 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Schaden an Auto und Baum auf etwa 4000 Euro. (AZ)