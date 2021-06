Ulm/Dornstadt

13:19 Uhr

Polizei zieht bei Großkontrolle Drogen-Fahrer aus dem Verkehr

Plus Sechs Stunden lang kontrolliert die Polizei bei Gluthitze insgesamt 95 Autofahrer. Warum die Gelegenheit günstig war und was dabei herauskam.

Von Thomas Heckmann

Bei der bis Donnerstag letzten Großkontrolle im Herbst hatte die Polizei eine Wiederholung angekündigt - die Beamten hielten Wort. Am Donnerstagnachmittag wurde erneut der Verkehr in Richtung Geislingen auf der Bundesstraße 10 an einer ehemaligen Tankstelle bei Dornstadt kontrolliert.

