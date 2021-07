Ulm

13:06 Uhr

Fridays for Future streikt wieder mittags auf dem Ulmer Münsterplatz

Rund 200 Menschen waren bei der Demo von Fridays for Future auf dem Ulmer Münsterplatz.

Plus Erstmals seit Langem demonstrieren junge Menschen wieder zur Schulzeit, um vor der Klimakrise zu warnen. Sie weisen auch auf die Folgen für Ulm und Neu-Ulm hin.

Von Sebastian Mayr

Rund 200 Menschen haben sich am Freitagmittag bei einer Kundgebung des Klimaschutz-Bündnisses Fridays for Future auf dem Ulmer Münsterplatz getroffen. Es war nach längerer Zeit der erste Klimastreik zur Mittagszeit. Fridays for Future rief Schülerinnen und Schüler dazu auf, dafür auf Unterricht zu verzichten.

