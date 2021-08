Ulm/Neu-Ulm

vor 31 Min.

Ulmer Büro stattet Museen in vier Ländern mit Erklärtechnik aus

Plus Digitale Exponate helfen, Ausstellungen besser zu verstehen. Ein Ulmer Büro versorgt Museen in vier Ländern. Wenige sind so spezialisiert. Worauf es ankommt.

Von Sebastian Mayr

Zwei Hektar in Gizeh, 350 Quadratmeter in Ulm. Nicht allein wegen der Größe und der Entfernung zueinander liegen das Große Ägyptische Museum und das Einstein-Museum meilenweit auseinander. Unweit der Pyramiden entsteht für geschätzt 550 Millionen Dollar das größte archäologische Museum der Welt. Im Haus "Engländer" am Weinhof sollen Briefe und private Gegenstände Einsteins gezeigt werden, die für 600.000 Euro angeschafft werden. Und doch ist da etwas, das die Projekte verbindet. Es läuft in der Ulmer Keltergasse zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

