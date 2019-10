18:37 Uhr

Ulmer Studenten tragen die Bildung zu Grabe

Mit einem Trauerzug durch Ulm kritisieren sie die Pläne zur Finanzierung der baden-württembergischen Hochschulen. Sie sagen: Es steht viel auf dem Spiel.

Von Sebastian Mayr

Jeder Bus und jede Straßenbahn spuckt einen weiteren Schwall junger Leute aus. Am Ende sind es nach Schätzungen von Polizei und Veranstaltern zwischen 1200 und 1500 Frauen und Männer, die am Mittwochvormittag vom Theater Ulm durch die Fußgängerzone zum Marktplatz am Rathaus ziehen – als ungewöhnlich lauter und ziemlich bunter Trauerzug. Vorneweg schreiten Michael Weber und Volker Reuter, die Präsidenten der Uni Ulm und der Technischen Hochschule. Gleich dahinter tragen drei Studenten und eine Studentin einen Sarg. „Wir trauern um unsere Bildung“, steht auf dem schwarzen Band am Trauerkranz.

In Stuttgart wird derzeit über die Finanzierung der Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg verhandelt. Doch das Geld, das die Landesregierung in Zukunft zusätzlich bereitstellen will, reicht aus Sicht von Professoren und Studenten hinten und vorne nicht aus. Kaufkraftbereinigt habe sich der Landeszuschuss pro Student in den vergangenen 20 Jahren um ein Drittel verringert, kritisiert Ulms Uni-Präsident Professor Michael Weber. Dabei habe sich die Zahl der Studenten allein an der Ulmer Universität in dieser Zeit verdoppelt. Statt der nötigen 172 Millionen Euro zusätzlich im Jahr wolle die Landesregierung nun nur acht Millionen Euro extra ausgeben. Statt der geforderten 1000 Euro mehr pro Student seien das bloß zwischen 100 und 150 Euro zusätzlich. „Die Ziele und Maßnahmen unseres Leitbilds sind gefährdet“, warnt Weber bei der Kundgebung am Ende der Demonstration.

Uni Ulm und Technische Hochschule Ulm: Zu wenig Geld für die Forschung

Hochschul-Präsident Professor Volker Reuter wird in seiner Kritik an der bisherigen Politik und den weiteren Plänen noch deutlicher: „Das Ergebnis ist, dass die Hochschulen in Baden-Württemberg quasi mit dem Rücken zur Wand stehen“, sagt er. Die weiteren Millionen seien schlicht unabdingbar, um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu erhalten. Professor Thomas Wirth, Dekan der medizinischen Fakultät an der Uni, spricht von einem grotesken Vorgehen: Einerseits würden Innovationen eingefordert, die man gerne liefern wolle. Anderseits werde dann kein Geld dafür bereitgestellt.

„Schwarze Kleidung ist erwünscht“, steht in der Einladung zur Ulmer Demonstration, der sich auch Studenten der Hochschulen in Aalen und Biberach angeschlossen haben. Zwischen dem Schwarz blitzt beim Trauerzug aber viel Weiß hervor: Es sind die Kittel der Medizinstudenten, die besonders drastische Warnungen auf ihre Plakate geschrieben haben. „Stirbt die Lehre, stirbt der Patient“, steht dort beispielsweise. Und „Sparen kann tödlich sein“.

Studenten und Professoren demonstrieren in Ulm

Drastische Worte findet auch Rebecca Blum, die bei der Kundgebung für die Studierenden spricht. „Wir trauen aus tiefstem Herzen um die Hochschulfinanzierung“, sagt sie und zählt auf, was durch die Sparpläne in Gefahr gerät: Vorkurse, Tutorien, Repetitorien, Workshops, Mentor-Programme. „Liebe Landesregierung, so nicht! Nicht mit uns!“, ruft Blum und die Menge jubelt, pfeift und schreit. Bildung sei keine billige Meterware, fährt Blum fort: „Gute Forschung hat ihren Preis!“ Uni-Präsident Weber schlägt mit ihr ein, umarmt sie und hält Blums Hand in die Luft wie ein Ringrichter den Arm eines siegreichen Boxers. Die Studentinnen und Studenten skandieren Parolen: „No science, not future“ – keine Wissenschaft, keine Zukunft. Und „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Bildung klaut“. Ein Spruch, der in ähnlicher Form schon häufiger auf den Straßen von Ulm und anderen Städten zu hören war: von den jungen Klima-Demonstranten von „Fridays for Future“.

Felix Glöckler, der für den Promovierendenkonvent spricht, ergreift als letzter Redner das Wort – und greift zu bitterem Sarkasmus: Er hält eine Grabrede auf Mutter Bildung, die keinen natürlichen Tod gestorben, sondern umgebracht worden sei: „Vater Staat war sich nie zu schade, ihr Kinder zu schenken. Aber leider nahm er es mit der Unterhaltszahlung nicht so genau“, ätzt Glöckler und prangert schlechte Arbeitsbedingungen, kümmerliche personelle Ausstattung und prekäre Beschäftigungsverhältnisse an. Der Promovend warnt davor, dass die grün-schwarze Landesregierung mit ihren Finanzierungsplänen nicht nur den Hochschulen schade, sondern damit letztlich dem Land selbst. Die Sparpläne, sagt er, seien nichts anderes als „ein erweiterter Suizid aus Habgier“.

Lesen Sie auch:

Themen folgen