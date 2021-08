Ulm

vor 26 Min.

Das Ulmer Weinfest startet - was ist mit anderen Festen?

Plus Das Ulmer Weinfest steht unter Beobachtung, es ist die erste solche Veranstaltung in Ulm seit Langem. Das Konzept der Wirte ist ausgefeilt. Welche Neuheiten es gibt.

Von Sebastian Mayr

Am Montag war das Ulmer Ordnungsamt da, mit fünf Leuten. Sie schauten sich alles an, ließen sich das Konzept erläutern. Und seien dann zufrieden gewesen, erinnert sich Oliver Loser Speiser. Der Gastronom und Hotelier ist einer der drei Weinfest-Wirte, die auf dem Münsterplatz nicht mehr und nicht weniger als das erste größere Fest seit beinahe zwei Jahren geben. Am Mittwoch, 4. August, geht es los. 18 Tage lang dürfen jeweils maximal 1500 Menschen kommen, in zwei Schichten. Die ersten Abende sind schon ausgebucht. Aber was ist mit all den anderen Ulmer Festen?

