Urteil: Gefängnisstrafe für 30-jährigen Vergewaltiger aus der Region Ulm

Plus Insgesamt sechs Jahre und sechs Monate muss der Schuldige in Haft und in eine Erziehungsanstalt.

Nach einer langen Beweisaufnahme und den Plädoyers hat Richter Christian Liebhart am Landgericht Memmingen jetzt das Urteil gegen einen 30-jährigen Eritreer verkündet. Dieser hat im April und Mai vergangenen Jahres gleich zwei Straftaten in Neu-Ulm begangen: In einer Nacht im April vergewaltigte er seine damalige Freundin auf deren Sofa. Danach folgten Streits, eine Trennung ihrerseits und Diskussionen über WhatsApp. Einige Tage später hat der Mann nach einem Abend in einer Kneipe eine Frau auf der Augsburger Straße festgehalten und Sex verlangt. Außerdem bedrohte er sie mit dem Tod.

