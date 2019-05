vor 40 Min.

Vielfalt im Städtle am verkaufsoffenen Sonntag

Trotz regnerischen Wetters zieht es am Muttertag viele Besucher zum Bummeln nach Weißenhorn. Auch der Kunsthandwerkermarkt bietet einige Attraktionen.

Von Iris Goefsky

Etwas verhalten haben sich am Sonntag die Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag in Weißenhorn gezeigt. Trotz des regnerischen Wetters bummelten doch einige über den Kunsthandwerkermarkt oder stöberten in den Geschäften. Und einige nutzten die Gelegenheit, zwischen Mittagessen und Muttertagskaffee einen Spaziergang durch das Marktgeschehen zu machen.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt, der bereits am Vormittag öffnete, waren zahlreiche Dekoartikel aus Ton, Filz oder Holz erhältlich. Das Angebot hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten, wenngleich einige Besucher bemängelten, dass der Markt diesmal deutlich kleiner ausfiel als in den vergangenen Jahren. Eine Familie aus Bellenberg nutzte den Tag zum Bummeln. „Das ist schon Tradition an Muttertag für uns“, erzählten die Besucher. Der Termin steht schon lange fest und da ist uns auch das Wetter egal.“ Die sechsköpfige Familie genoss das Marktflair und die Mutter ergänzte lachend: „Ein richtiger Muttertagsausflug. Und wenn die Stadt so etwas anbietet, sollte man das Angebot auch nutzen.“

Etwas anders sah es eine Familie aus Pfaffenhofen, die sich spontan für den verkaufsoffenen Sonntag entschieden hat: „Schade, dass das Wetter nicht mit macht. Sonst wäre es noch schöner hier.“ Aber trotzdem stöberten sie durch die Angebotspalette. Der Familienvater merkte mit einem Lachen an: „Eigentlich bin ich hier, weil meine Frau es wollte.“

Aus alten Boilern werden Feuerstellen für den Garten

Auch in den Geschäften gab es für die Besucher einige Attraktionen. In einem Sportgeschäft gab es eine Station für kleine Kinder, die sich Anstecker machen konnten. Die Idee dahinter: Die Mütter können in Ruhe einkaufen und die Kinder sind beschäftigt. Vor einigen Läden standen Glücksräder, an denen Kunden kleine Gewinne erhalten konnten. Andere Geschäftsinhaber boten zusätzlich zu Rabatten auch Kaffee und kleine Snacks an. Einige bedauerten zwar, dass ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, aber diejenigen, die den Weg nach Weißenhorn gefunden hatten, ließen sich die Laune dadurch nicht verderben.

Vor dem Oberen Tor fiel der Blick auf einen Händler mit Feuerstellen. „Wenn ich Feuer mache, wird das Wetter auch schön“, versprach der Aussteller Walter Groß. Er fertigt aus alten Boilern Feuerstellen für den Garten – außergewöhnliche Unikate.

Auch zahlreiche handgefertigte Schilder mit Sprüchen waren gefragt und Ausstellerin Christine Pauli zog damit viele Marktbesucher an ihren Stand. Die Schilder mit zum Teil lustigen oder auch ernsteren Sprüchen sind bei vielen Gartenbesitzern gerade groß im Rennen. Auch die handgefertigten Tonfiguren werden in nächster Zeit in dem ein oder anderen Garten zu sehen sein.

Weitere Artikel über die Weißenhorner Innenstadt lesen Sie hier:

Familie Wolf übernimmt das Schuhhaus Hopp in der Innenstadt

Regeln für das Parken in der Innenstadt werden einheitlicher

Wo 2019 für die Fernwärme gebaut wird

Themen Folgen