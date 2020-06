vor 1 Min.

Zoff um den Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz

Feiern, tanzen, Schulter an Schulter – das ist noch immer nicht erlaubt. Doch im Ulmer Biergarten Liederkranz scheint ein Abend kurz aus dem Ruder gelaufen zu sein.

Von Veronika Lintner

Das Video dauert kaum acht Sekunden. Zu erkennen sind Menschen im Dämmerlicht, im bunten Schimmer der Scheinwerfer, die von einer fernen Bühne strahlen. Manche wippen im Takt der Musik, sie tanzen, trinken und stehen beieinander zwischen Biertischreihen. Manche halten Abstand. Andere nicht. Am Ende des Videos spaziert ein junger Mann mit Maßkrug durchs Bild und durch die Menge, Schultern berühren Schultern. Genau diese acht Sekunden haben jetzt viel Kritik und Unmut ausgelöst. Aufgenommen wurde die Szene im im Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz. Wie sehr verstoßen die Menschen in diesem Video gegen die Corona-Vorsichtsregeln – und was sagen die Veranstalter dazu? Was sagt so ein Video über den Abend aus? Steckt hinter diesem Vorfall ein größeres Problem?

Der Verein „Indauna“ und der Kultur-Club „Gleis 44“ führen gemeinsam den Biergarten im Liederkranz. Sie bespielen das Gelände seit dem 10. Juni in einer Zwischennutzung und bieten ein Programm mit Open-Air-Konzerten und Street Food, mit Kultur, Unterhaltung und etwas Biergartenseligkeit unter Corona-Sicherheitsregeln. Doch als jetzt das Video die Runde machte, fand Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch klare Worte: „Die bekommen einen Einlauf“ – so zitiert ihn die Südwestpresse. Dabei hatte der OB wenige Stunden zuvor den Biergarten selbst eröffnet, mit einer musikalischen Einlage am Schlagzeug. Auch Daniel Zauner, Chef des Restaurants „Zur Zill“, kommentierte das Video auf Facebook: „Wettbewerbsverzerrung in einem Ausmaß das seinesgleichen sucht! Gerade in der jetzigen Zeit darf das nicht toleriert werden!“ Zauner und Czisch blieben nicht allein mit ihrer Kritik.

Was ist passiert im Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz?

Thomas Kienle ist der Vorsitzende von „Indauna“, zugleich Anwalt und Mitglied der CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat. Er sagt, er sei an dem Abend selbst bis um 21.45 Uhr vor Ort gewesen. So kommentiert er das Video: „Man sieht Menschen, die wippen im Takt. Das kann man als Tanzen auslegen.“ Der Vorfall hätte nicht passieren dürfen, sagt Kienle. Doch die Unruhe habe sich schnell aufgelöst. Gegen 22 Uhr habe der DJ für zehn Minuten die Musik gestoppt, bis sich die Lage beruhigte. Dann ging es mit leiser Musik und weniger Gedränge weiter, sagt Kienle. „Ansonsten haben wir die Corona-Auflagen eingehalten. Und wir haben jetzt nachgesteuert.“ Am Samstag habe man mehr Securitypersonal eingesetzt. Durchsagen und neue Aushänge erklären jetzt, wie sich Besucher coronagerecht im Biergarten verhalten sollen. Als Beispiel für einen ruhigen Abend im Liederkranz-Biergarten nennt er das klassische Konzert.

Am Sonntag fand ein klärendes Gespräch zwischen der Stadt Ulm und den Veranstaltern statt. „Wir finden dieses Verhalten nicht richtig. Das haben wir den Veranstaltern dabei klar und unmissverständlich deutlich gemacht“, erklärt Marius Pawlak von der Stadtverwaltung. Man habe dann den Vorfall analysiert, im Gespräch und nicht nur per Video, und für die Stadt stehe fest: Es war ein Regelverstoß. „Und sobald einer die Regeln übertritt, leiden alle anderen.“ Viele Gastronomen fühlen sich bei diesem Anblick ungerecht behandelt und eingeschränkt. Nicht jede Veranstaltung lasse sich permanent überwachen. „Die Leute sollen das Kultur-Angebot wahrnehmen. Sie müssen sich dabei aber an die Regeln halten.“ Ein zweites Video zeigt den Liederkranz bei helllichtem Tag. Eine Biertischgarnitur Abstand trennt die Tische und vor den Imbiss-Buden stehen die Gäste Schlage. Halten sie 1,50 Meter Abstand? Das bezweifeln Kritiker.

Kulturbiergärten konkurrieren in Ulm mit klassischer Gastronomie

Annette Weinrich ist Mitglied der Grünen-Fraktion im Ulmer Gemeinderat. Sie sagt: „Ich bin grundsätzlich für eine Zwischennutzung solcher Flächen mit Kulturangeboten.“ Aber schon das Programm der Biergärten betrachtet sie mit Skepsis: Das Etikett „Kultur“ erfüllen die Gärten nicht immer. Partys finden statt, DJs legen auf, die sonst auch in kommerziellen Clubs gebucht werden. „Es ist eine Gratwanderung, natürlich müssen auch diese Initiativen etwas Geld einnehmen“, sagt Weinrich. Aber Gastronomen müssen dagegen Pacht und Steuern zahlen und erleben im Wettbewerb so einen Nachteil. Deshalb fordert Weinrich eine klare Trennung zwischen kulturellen Zwischennutzungsprojekten und der professionellen Gastronomie. In jedem Fall sollten dieselben Sicherheitsregeln gelten. Was sie angemessen fände: „Ein nicht unerhebliches Bußgeld. So wie in der professionellen Gastronomie.“ Weinrich zeigt aber auch Verständnis: Partystimmung auf Distanz funktioniert nur schwer, noch dazu bei schönem Wetter und Musik. „Und dann spielt ein DJ und sie dürfen nicht tanzen.“

Vor dem Roxy und im Liederkranz bieten Kulturbiergärten Programm, auf dem Barfüßergelände könnte ein Nächster entstehen. „Ich finde es okay, wenn wir alle aufeinander aufpassen und dafür sorgen, dass die Region weiterhin so wenig als möglich Schaden durch die Krise nimmt“, sagt Kienle. „Von daher ist die Kritik okay.“ Die Veranstalter hätten den Betrieb optimiert.

