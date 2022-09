Zu schnell bei Regen: Paketfahrer verursacht hohen Schaden bei B30-Unfall

Auf dem Unfall auf der B30 schleudert es ein Paketauto über die Leitplanke. Der Wagen kommt zwischen Bäumen und Gestrüpp zum Stehen.

Ein 26 Jahre alter Paketfahrer hat bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der B30 bei Achstetten im Kreis Biberach hohen Schaden angerichtet. Der Mann war laut Polizei angegurtet und blieb unverletzt.

Gegen 9.20 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Renault auf der Bundesstraße von Ulm in Richtung Biberach. Kurz vor der Anschlussstelle Achstetten fuhr er wohl im Regen zu schnell. Er verlor die Kontrolle über seinen voll beladenen 3,5-Tonner und prallte in die Mittelleitplanke.

Unfall auf B30: Am Paketauto entsteht Schaden in Höhe von 31.000 Euro

Der 26-Jährige riss sein Steuer herum und fuhr nach rechts über beiden Fahrspuren. Am rechten Straßenrand prallte der Transporter gegen die Schutzplanke. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug über die Leitplanken geschleudert und kam abseits der Fahrbahn zwischen Bäumen und Gestrüpp zum Stehen.

Der Mann war angegurtet und blieb unverletzt. Vorsorglich wurde er von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Den Schaden an dem total beschädigten Pkw schätzt die Polizei auf etwa 31.000 Euro und an den Verkehrseinrichtungen sowie Bewuchs auf rund 8000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges mit einem Kran war der rechte Fahrstreifen bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr aus Ulm-Donaustetten war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. (AZ)