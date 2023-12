Alb-Donau-Kreis

12:00 Uhr

Schüsse auf Ausländerbehörde in Ulm: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Nach den Schüssen sichern Polizeibeamte des LKA Stuttgart und der Ulmer Kriminalpolizei am Landramtsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm Spuren.

Plus Auf ein Büro der Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm ist geschossen worden. Ein erster Tatverdacht hat sich bislang nicht bestätigt.

Zwei kreisrunde Einschusslöcher waren an der Fensterscheibe auch Stunden später noch deutlich zu sehen. In den frühen Morgenstunden des Freitags vor Weihnachten ist auf ein Büro der Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in der Schillerstraße in Ulm geschossen worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch mitteilt, sei ein Mann bereits kurz danach aufgegriffen worden. Der aber befinde zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Wie die Ermittler auf den Mann kamen, könne sie nicht sagen. Auch konnte sie keine näheren Angaben zur Person machen. Er sei jedoch von der Polizei mitgenommen und unter anderem auf Schmauchspuren untersucht und als Beschuldigter belehrt worden. Auch wurde seine Wohnung durchsucht. Fündig wurden die Beamten dabei aber offensichtlich nicht: Der Verdacht gegen den Mann habe sich zumindest bislang nicht erhärtet. Daher sei er wieder laufen gelassen worden. Der Verdacht gegen ihn bestehe aber nach wie vor. "Alles offen", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen seien zwischenzeitlich weiter in alle Richtungen gelaufen. Es werde weiterhin gegen unbekannt ermittelt.

