Ampel ausgeschaltet: 76-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

An einer Kreuzung in Allmendingen war die Ampel ausgeschaltet. Eine Seniorin missachtet die Verkehrszeichen. Es kam zum Unfall.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ist eine 76-Jährige leicht verletzt worden. Die Autofahrerin war mit einem Lkw zusammengestoßen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderung im Verkehr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 63-Jähriger um 11.45 Uhr mit einem Ford-Lkw auf der B492 von Schelklingen in Richtung Ehingen. In der Ehinger Straße war die 76-Jährige mit ihrem VW unterwegs. Die Seniorin wollte in Richtung Altheim weiterfahren und fuhr in die Kreuzung ein.

Laut Polizei war die Ampel an der Xaveriuskreuzung zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regelten die Verkehrszeichen dort die Vorfahrt. Das hatte die Seniorin nicht beachtet und stieß mit dem von links kommenden Lkw zusammen. Durch den heftigen Aufprall war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Pkw auf rund 11.000 Euro, den am Lkw auf circa 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B492. (AZ)