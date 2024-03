Brutale Attacke auf Lehrer an Sägefeldschule: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 23-Jähriger soll einen Lehrer nahe der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen brutal niedergeschlagen haben. Der Mann sitzt in U-Haft, bestreite aber die Vorwürfe.

Drei Wochen nach der brutalen Attacke auf einen 34-jährigen Lehrer nahe der Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen am Montag, 26. Februar, vermelden die Ermittler eine Festnahme: Ein 23 Jahre alter Türke aus dem Raum Ulm soll die Lehrkraft mit einem Gegenstand niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Der Verdächtige sei am Freitag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden und sitze seither in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe aber bestreite er, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm an diesem Montag (18. März) mit.

Umfangreiche Ermittlungen der Sonderkommission "Säge" hätten die Behörden auf die Spur des Türken gebracht. Wie sie ihm tatsächlich auf die Schliche kamen, wird nicht gesagt. Im Rahmen einer Durchsuchung hätten bei dem Mann belastende Beweismittel sichergestellt werden können, heißt es. Um was es sich bei den Beweismitteln handelt, wird nicht mitgeteilt. Möglich wäre jener "Gegenstand", mit dem der Lehrer niedergeschlagen wurde. Im Raum stand, dass es ein Baseballschläger gewesen sein könnte. Die Ermittler halten sich hierzu aber bedeckt.

Attacke an Sägefeldschule in Ulm-Wiblingen: Dem Lehrer geht es "besser"

Auch zum Gesundheitszustand des Opfers hatten die Ermittler sich bislang bedeckt gehalten. Gerhard Semler, als Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm für die Schulen zuständig, hatte auf Nachfrage berichtet, dass der Täter "vermummt" gewesen sein soll. Dies hätten zumindest Zeugen erzählt. Nach seinen Informationen habe die Lehrkraft direkt nach der Tat in Lebensgefahr geschwebt. An diesem Montag teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sich der gesundheitliche Zustand des Lehrers "verbessert" hat. Er befinde sich aber immer noch in stationärer Behandlung. Ob er bleibende Schäden vom Angriff haben wird, war von den Ermittlern nicht in Erfahrung zu bringen.

Die Hintergründe der Tat, insbesondere ein mögliches Motiv des 23-Jährigen, sind ebenso unklar. Offen blieb auch, welche Rolle die Lehrertätigkeit des 34-Jährigen spielt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an. Weitere Informationen könnten nicht erteilt werden, heißt es. In einer ersten Mitteilung der Polizei waren die Ermittlungen "wegen versuchten Mordes" aufgenommen. Jetzt lautet der Vorwurf "versuchter Totschlag". Die Annahme, dass der Täter seinem Opfer aufgelauert sei, habe sich nach ersten Zeugenaussagen "zerschossen", erklärt das Michael Bischofberger, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Zu möglichen Vorstrafen des 23-Jährigen machen die Ermittler derzeit keine Angaben. Sie seien nicht relevant für den Haftbefehl, so Bischofberger. Anders bei der Nationalität des Verdächtigen: Weil es sich um einen türkischen Staatsangehörigen handle, bestehe Fluchtgefahr. Und das sei - neben der Tatsache, dass es sich um ein Kapitaldelikt handelt - ein Haftgrund.

Nach Gewalttat abgesagte Info-Veranstaltung zur Flüchtlingsunterbringung wird am Mittwoch nachgeholt

Nach der Gewalttat war ein Infoabend zum Thema "Standorte für Wohncontainer für Geflüchtete in Wiblingen" von der Stadt Ulm abgesagt worden. Die Veranstaltung in der Tannenplatz Sporthalle (Buchauer Straße 9, Wiblingen) wird am kommenden Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) nachgeholt. Nachdem in der ersten Informationsveranstaltung Ende Januar der Vorschlag der Verwaltung, 250 Unterbringungsplätze in Wohncontainern in der Nähe des Wiblinger Friedhofs zu bauen, heftig kritisiert worden war, will die Verwaltung nun neue Vorschläge für weitere Standorte vorlegen, über die der Gemeinderat voraussichtlich im April entscheiden wird. (AZ/krom)

