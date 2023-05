B30 nach Unfall stundenlang gesperrt: Lkw-Fahrer wird schwer verletzt

Auf der B30 kommt es in Richtung Ulm zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein 62-Jähriger erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B30 bei Biberach ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Zwei Lastzüge waren zusammengestoßen. Die Bundesstraße war nach dem Unfall über mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 16.15 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Ulm. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Laster zwischen den Anschlussstellen Biberach-Süd und Biberach-Nord auf der rechten Spur. Vor ihm war ein 41-Jähriger mit einem Iveco-Lkw samt Sattelauflieger unterwegs. An dessen Laster trat ein technisches Problem auf. Deshalb fuhr der 41-Jährige, auf der Höhe von Hagenbuch, langsam nach rechts auf den Standstreifen und hielt dort an.

Unfall auf B30 bei Biberach: Lkw-Fahrer erleidet schwere Verletzungen

Der 62-Jährige nahm dies wohl nicht wahr. Denn unmittelbar vor seinem Lkw hatte ein Lkw eingeschert und offensichtlich die Sicht zum Pannen-Fahrzeug behindert. Wie er später der Polizei berichtete, erkannte er den am Standstreifen stehenden Sattelzug mit Auflieger zu spät und streifte diesen beim Vorbeifahren.

Während der Sattelzug des 62-Jährigen nach der Kollision nach rechts in die Böschung fuhr und dort zum Stehen kam, blieb der liegengebliebene Sattelzug des 41-Jährigen auf dem Standstreifen stehen. Der Auflieger des stehenden Gespanns wurde auf der gesamten linken Seite von dem streifenden Lkw mit Containerauflieger aufgerissen und total beschädigt. Durch die herumfliegenden Fahrzeugteile wurde ein vorbeifahrender Nissan eines 52-Jährigen getroffen und beschädigt.

Der 41-Jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der 62-jährige Fahrer im Sattelzug erlitt dagegen schwere Verletzungen. Beide kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an beiden Sattelzügen auf insgesamt 250.000 Euro. Sie mussten durch Schwerlastabschleppfahrzeuge geborgen werden. An dem noch fahrbereiten Nissan entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen und der Flur ist noch unklar. Auf den 62-Jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige zu.

B30 war bei Biberach bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt

Die B30 war nach dem Unfall teilweise blockiert. Der rechte Fahr- und Standstreifen musste im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ab 19.15 Uhr war die B30 in Fahrtrichtung Ulm für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 23 Uhr an. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf bis zu drei Kilometer Länge. Die Feuerwehr aus Biberach war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz und reinigte die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine. (AZ)