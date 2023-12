18-Jähriger flüchtet vor der Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein ist am Freitag in Blaubeuren mit seinem Pkw vor der Polizei geflohen. Nach einem Unfall stoppen ihn wohl seine Mitfahrer.

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Blaubeuren mit seinem nicht zugelassenen Pkw vor der Polizei geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streife den BMW des jungen Mannes gegen 0.45 Uhr in der Dorfstraße kontrollieren. Der 18-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Polizeiwagens und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sonderbucher Steige und weiter in Richtung Asch.

Mitfahrer können flüchtigen 18-Jährigen zum Anhalten bewegen

Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenlaterne, fuhr anschließend jedoch weiter. Kurze Zeit später konnten ihn seine Mitfahrer wohl zum Anhalten bewegen, woraufhin der 18-Jährige seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Die drei Mitfahrer blieben derweil im Auto zurück. Eine 16-jährige Mitfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß mit der Laterne leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Zwar konnte der 18-Jährige nicht mehr gefasst werden, seine Identität wurde jedoch schnell geklärt. Nach den derzeit verfügbaren Informationen hat der 18-Jährige keinen Führerschein und sein BMW war nicht zugelassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (AZ)