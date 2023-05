Millionenschaden nach Großbrand bei Jehle: Ein Wiederaufbau wird angestrebt

Der Großbrand hat den Jehle-Fachmarkt in der Blaubeurer Straße komplett zerstört. Das Feuer griff vom Lager aufs Verkaufshaus über. Alle Überlegungen gehen in Richtung Wiederaufbau.

Der Großbrand am Freitagabend beim Elektrofachgeschäft Jehle in der Blaubeurer Straße in Ulm hat einen Millionenschaden angerichtet. Rund 160 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Zwar konnte ein Großteil gegen Mitternacht den Einsatzort verlassen. Beendet waren die Löscharbeiten jedoch erst gegen Samstagmittag. Derweil hat unsere Redaktion aus Firmenkreisen erfahren, dass am Tag nach dem verheerenden Feuer alle Überlegungen in Richtung Wiederaufbau des alteingesessenen Fachgeschäftes gehen.

Es war gegen 17.30 Uhr als Polizei und Feuerwehr fast gleichzeitig mehrere Anrufe erreichten. In der Blaubeurer Straße solle es brennen, es würde eine schwarze Rauchwolke aufsteigen. Tatsächlich waren die zunächst schwarzen Rauchschwaden weit über die Grenzen der Stadt zu sehen, auch aus dem Neu-Ulmer Osten.

Polizeistreifen und die Feuerwehr fuhren daraufhin mit einem Großaufgebot dorthin. Der Dachstuhl der Lagerhalle für Elektrogeräte brannte zu diesem Zeitpunkt bereits komplett. Personen hielten sich im Gebäude keine mehr auf. Die genaue Ausdrehnung des Brandes war jedoch noch unklar.

Brand bei Jehle: Wind treibt Rauchwolke Richtung Eselsberg und Söflingen

Durch den Wind wurde eine schwarze Wolke zunächst in Richtung Norden, in das Wohngebiet Eselsberg, getrieben und drehte dann nach Westen in Richtung Söflingen und Blaustein. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Eine entsprechende Meldung war über den Verkehrsfunk sowie über die WarnApp Nina herausgegeben worden, hatte es geheißen.

Über eine sogenannte Riegelstellung sollte zunächst verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Das gelang vorerst auch, wie Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle am späten Freitagabend mitteilt. Weil das Gebäude drohte einzustürzen, wurde von außen mit drei Drehleitern gelöscht. Gegen 19 Uhr schien der Brand unter Kontrolle.

Feuerwehreinsatz in Ulm: Hitze drückt Brand ins Dach des Jehle-Verkaufshauses

Als dann aber die angrenzenden Gebäude begutachtet wurden, stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus den Lüftungsöffnungen fest. Die enorme Hitze ganz zu Beginn habe den Brand zwischenzeitlich ins Dach des Verkaufshauses gedrückt, so Röhrle.

84 Bilder Brand bei Jehle in Ulm: Die Fotos vom Feuerwehreinsatz in der Blaubeurer Straße Foto: Alexander Kaya & Thomas Heckmann

Die geschlossene Bitumen-Dacheindeckung verbunden mit Holz-Stahlkonstruktionen hätten eine Kontrolle des Dachzwischenraums mit einer Wärmebildkamera nicht zugelassen. Jene Konstruktion habe auch den Zugang zu dem Bereich und dem dort befindlichen Feuer erschwert. Bis das gelingen konnte, sei der Brand dann schon so weit fortgeschritten gewesen, dass der Dachstuhl komplett in Flammen stand. In der Folge sei auch das Gebäude nicht mehr zu retten gewesen.

Mit Trennschleifern und Kettensägen wurde das Dach geöffnet, um löschen zu können. Die Drohnenstaffel des Alb-Donau-Kreises war mit mehreren Drohnen über dem brennenden Gebäude im Einsatz und konnte über die Wärmebildkamera der Drohne ein Bild mit Temperaturangaben auf das Tablet des Einsatzleiters liefern. Das Technische Hilfswerk (THW) brachte einen Bagger mit einem Einreißhaken, um das Blechdach wegzureißen. Zusätzlich setzte die Feuerwehr Löschschaum ein, der sich als leicht klebrige Masse über das Brandgut legte und so die Sauerstoffzufuhr abschnitt.

Ulms Oberbürgermeister und der Baubürgermeister beim Feuerwehreinsatz vor Ort

Vor Ort im Einsatz waren insgesamt circa 120 Kräften der Feuerwehr. Dazu circa 20 Beamte der Polizei und 25 Rettungsdienstkräfte mit vier Rettungswagen sowie einem Notarzt. Gut 20 Kräfte des DRK sind ebenfalls eingetroffen, um die Feuerwehrleute zu versorgen und zu verpflegen. Die Hauptfeuerwache wurde mit weiteren Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, so dass auch eventuell auftretende parallele Einsätze bearbeitet werden konnten. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch sowie Baubürgermeister Tim von Winning, der für die Feuerwehr zuständig ist, waren ebenfalls gekommen, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Kurz vor Mitternacht wurden die meisten der rund 150 Einsatzkräfte entlassen. Eine Brandwache blieb über Nacht. Diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als notwendig, denn gegen 5.30 Uhr schlugen wieder Flammen aus dem Dach des Verkaufsgebäudes. Weitere Feuerwehrleute wurden alarmiert. Die 20 Einsatzkräfte hatten zwei Drehleitern zur Verfügung und konnten auch diese Flammen schnell ablöschen, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Blaubeurer Straße während Feuerwehreinsatz gesperrt: Autofahrer ignorieren Hinweisschilder

Während der Löscharbeiten musste die Blaubeurer Straße in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis zum Samstagmittag an. Die Absperrschranken und die leuchtenden Hinweisschilder interessierten Dutzende Autofahrer nicht, die einfach über die Gegenfahrbahn fuhren, um Umwege zu sparen. Teilweise räumten sie Leitkegel zur Seite, zwängten sich zwischen Löschfahrzeugen und Mittelinsel hindurch und gefährdeten so die Einsatzkräfte.

Als Fachgeschäft für Nähmaschinen und Elektrogeräte wurde die Firma Eugen Jehle GmbH 1960 im Handelsregister eingetragen. Nach einer Umfirmierung in Jehle Markt GmbH und in die Nachfolgegesellschaft Jehle Markt Ulm GmbH führt nun Daniela Yildiz die Geschäfte.

Brand beim Jehle-Fachmarkt in Ulm: Video zeigt meterhohe Flammen

Unsere Redaktion hat keine Stunde nach Bekanntwerden des Feuers ein erstes Video zugeschickt bekommen, dass das Ausmaß des Brandes zeigt. Aus einem Auto heraus werden die meterhohen Flammen am Lager des Fachgeschäfts gefilmt.

Andere Aufnahmen, die im Netz - insbesondere bei Twitter - die Runde machen, zeigen die Rauchwolken, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus sichtbar waren.

Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es nicht nur im Feierabendverkehr am Freitagabend zu Behinderungen. Die gesperrte Blaubeurer Straße wirkte sich auch am Sonntag noch auf den Nahverkehr aus.

Brand bei Jehle in Ulm: Polizei geht von einem Millionenschaden aus

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden in die Millionen gehen wird. Eine genaue Summe konnte ein Sprecher nicht beziffern. Die stehe erst nach einer Begehung durch einen Versicherungsvertreter fest. Die Brandursache war am Samstagnachmittag weiter unklar, die Ermittler der Polizei hätten den Brandort noch nicht begehen können. Weil unklar sei, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, könnte die Ermittlung der Brandursache länger andauern. Ein Feuerwehrmann wurde nach Angaben der Polizei leicht an der Hand verletzt. Er brach sich einen Finger und kam in ein Krankenhaus.