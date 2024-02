Rotorblatt von Windrad abgebrochen: Zugstrecke und A8 bei Ulm beeinträchtigt

An einem Windrad in der Nähe der A8 bei Dornstadt ist ein Rotorblatt abgebrochen. Auf der Autobahn und der Zugstecke Ulm-Wendlingen kommt es zu Behinderungen.

Bei einem Windrad, das bei Dornstadt in der Nähe der A8 steht, ist am Donnerstagnachmittag ein Rotorblatt abgebrochen. Das teilt die Polizei in einer Erstinformation mit. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Ulmer Polizei konnte am Abend keine weitere Informationen mitteilen.

Offenbar hat das abgebrochene Rotorblatt aber auch Auswirkungen auf den Zug- und Autobahnverkehr. Nahe dem Dornstadter Ortsteil Temmenhausen, wo die Windräder stehen, verlaufen die A8 sowie die neue Bahnstrecke Ulm-Wendlingen. In der DB-App werden "Gegenstände auf der Strecke" gemeldet. Züge fahren in dem Bereich derzeit nur auf Sicht, circa 20 km/h schnell. Auch auf der Autobahn gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wohl wird befürchtet, dass Teile des Rotorblattes auf die Fahrplan oder die Schienen gelangen könnten.

Feuerwehr und THW sind aktuell vor Ort im Einsatz, um die Teile einzusammeln. Zu Verletzten ist bislang nichts bekannt. Das Rotorblatt liegt zum Großteil in einem Acker. (thhe/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.