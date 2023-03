Auto erfasst Rennradfahrer: 33-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer will den 33-Jähriger auf seinem Rennrad überholen. Der Mann stürzt und verletzt schwer. Die Polizei will nun klären, wie es dazu kommen konnte.

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist ein 33-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit einem VW auf der Straße von Tiefenhülen in Richtung Grötzingen. Der 33-jährige Radfahrer war vor ihm ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs. Der VW-Fahrer setzte zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen. Der Radfahrer stürzte. Der Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, kam aber nach links von der Straße ab und im einem Acker zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und will nun klären, wie es zu diesem Zusammenstoß kommen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 10.000 Euro und am Rennrad auf circa 2000 Euro. (AZ)