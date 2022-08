Einbrecher gefasst: Bei der Polizei stiehlt er einen Kugelschreiber

In Thalfingen kommt es zu zwei Einbrüchen. Ein 29-jähriger Verdächtiger wird festgenommen. Auf der Polizeidienststelle stiehlt er den Kugelschreiber einer Beamtin.

Nach zwei Einbrüchen im Elchinger Ortsteil Thalfingen hat die Polizei am Montagmittag einen 29-jährigen Verdächtigen festgenommen. Bei der anschließenden Sachbearbeitung des Falls bei der Kriminalpolizei in Neu-Ulm soll er einen Kugelschreiber einer Beamtin gestohlen haben. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren – eine wegen der Einbrüche, eine weitere wegen Diebstahls des Kugelschreibers.

Gegen 12.40 Uhr begab sich ein zunächst unbekannter Täter auf das Grundstück eines leer stehenden Einfamilienhauses im Dobelweg. Dort brach er gewaltsam die Haustüre auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Vom Krach wurde ein Nachbar alarmiert. Er konnte die Person anschließend im Haus sehen und sprach diese an. Der Mann habe sich zuerst als Berechtigter ausgegeben, sei aber kurz darauf aus dem Haus geflüchtet. Dem Nachbarn gelang es noch ein Foto des mutmaßlichen Täters zu machen. Er verständigte zudem die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Zweiter Einbruch in der Stutzelstraße in Thalfingen

Etwa eine Stunde später sei derselbe Mann über einen Gartenzaun in ein Grundstück in der Stutzelstraße geklettert, berichtet die Polizei. Über das Hausdach eines Einfamilienhauses gelangte er durch ein offen stehendes Dachfenster in das Gebäude. Im Haus wurde der Mann von der 52-jährigen Bewohnerin überrascht. Daraufhin flüchtete der Täter erneut. Auch die Bewohnerin verständigte die Polizei.

Wenige Minuten später konnte der Verdächtige, ein 29-Jähriger aus der Region, in Tatortnähe festgenommen werden. Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Kräfte der Kriminalpolizei und der Zentralen Einsatzdienste beteiligt.

Im Zuge der im Anschluss durchgeführten Sachbearbeitung bei der Kripo entwendete der 29-Jährige den Kugelschreiber einer Kriminalbeamtin. Erst nach einer erneuten Durchsuchung des Beschuldigten konnte der Kugelschreiber wieder aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)