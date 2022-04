Polizei ermittelt nach Unfallflucht an der Alten Autobahn in Elchingen

In Elchingen kam es zu einem Unfall. Der Verursacher kümmerte sich aber nicht darum und fuhr weiter.

In Elchingen ist es am Montagnachmittag im Bereich Alte Autobahn/Göttinger Weg zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher aber entfernte sich laut Polizei vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich um 16.11 Uhr. Ein 22-Jähriger war mit einem Ford-Transit auf der Alten Autobahn in östliche Richtung unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger in einem BMW. Aus der Einmündung Göttinger Weg fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die Fahrbahn ein, ohne an der Haltelinie anzuhalten und dem bevorrechtigten Verkehr Vorrang zu gewähren. Er ragte mit seiner Fahrzeugfront in die Fahrbahn.

Der 22-jährige Fahrer wich diesem Fahrzeug aus und bremste stark. Der hinter ihm fahrende 24-Jährige im BMW schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Heck auf. Der von der Einmündung einfahrende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Ihn sucht nun die Polizei. Der Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt. (AZ)