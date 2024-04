FV Illertissen verliert im Halbfinale des Totopokals

Nach der Niederlage gegen Ingolstadt ist auch der Traum von der dritten Teilnahme am DFB-Pokal in Folge beendet.

Aus der Traum von der dritten Teilnahme am DFB-Pokal in Folge: Der Fußball-Regionalligist FV Illertissen unterlag am Dienstagabend vor 375 Zuschauerinnen und Zuschauern im Halbfinale des bayerischen Totopokals gegen den FC Ingolstadt mit 1:4. Der Drittligist revanchierte sich damit gleichzeitig für die Endspiel-Niederlage in der vergangenen Saison. Die ersten drei Tore für Ingolstadt erzielten Benjamin Kanuric (34.), David Kopacz (39.) und Pascal Testroet per Handelfmeter (59.). Furkan Kircicek verkürzte in der 81. Minute auf 1:3, Jannik Mause stellte postwendend den alten Abstand wieder her (85.).