Mann mit Waffen verletzt: Polizei nimmt junges Paar in Thannhausen fest

Erst mehrere Tage nach dem Angriff mit Schlagstock und Schreckschusspistole gelingt der Polizei die Festnahme. Ein Mann soll dabei erheblichen Widerstand geleistet haben.

Es hatte damals einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Mit mehreren Streifen und sogar einem Hubschrauber wurde nach den Tätern gefahndet. Jedoch zunächst ohne erfolgreich. Nach einem Angriff auf einen 62-Jährige mit Waffen in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) wurden zwischenzeitlich eine 18-Jährige und ein 25-Jähriger festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, steht das junge Paar im Verdacht den Mann mit einem Schlagstock und einer Schreckschusspistole verletzt zu haben und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Der Tat hatte sich am Sonntag, 20. August, zugetragen. Nach Polizeiangaben sei der 62-Jährige gegen 9.50 Uhr bei Hohenmemmingen auf zwei Personen gestoßen. Das junge Paar soll sich zu dem Zeitpunkt mutmaßlich unbefugt auf einem privaten Grundstück aufgehalten haben. Daher habe sich ein Streit entwickelt.

Mann wird bei Angriff in Giengen an der Brenz verletzt

Der 62-Jährige soll dann von einem Mann sowie einer weiblichen Begleiterin mit einem Schlagstock und einer Schreckschusspistole angegriffen worden sein. Das Paar ergriff anschließend die Flucht. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt. Konnte das Krankenhaus aber nach einer Behandlung wieder verlassen.

Nach Hinweisen von Zeugen und umfangreichen Ermittlungen ergab sich Tage später der dringende Tatverdacht gegen einen 25-Jährigen sowie eine 18-Jährige. Von ihnen aber fehlte offenbar zunächst jede Spur.

Einsatzkommando des LKA Bayern nimmt das junge Paar in Thannhausen fest

An diesem Freitag nun teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen mit: Intensive gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und Neu-Ulm hätten vor zwei Wochen zur Festnahme des Paares geführt. Am Donnerstag, 31. August, sei es einem Mobilen Einsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamts ( LKA) gelungen, die beiden mutmaßlichen Täter, den 25-Jährigen sowie die 18-Jährige, in Thannhausen im Kreis Günzburg festzunehmen. Der 25-Jährige soll dabei erheblichen Widerstand geleistet haben.

Bei einer durch das Amtsgericht Memmingen angeordneten Durchsuchung hätten die Ermittler in der Wohnung des 25-Jährigen eine geladene Schreckschusswaffe entdeckt und diese sichergestellt. Beide Verdächtige befinden sich mittlerweile auf richterliche Anordnungen in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an. (AZ)