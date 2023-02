Bürgerin erstellt Petition: Rufe nach Straftäter-Abschiebung nehmen zu

Nach der tödlichen Messerattacke und der Nicht-Abschiebung eines Vergewaltigers fordern immer mehr die Abschiebung von Straftätern – in Illerkirchberg und in der Politik.

Sie gehört zu jenen, die bereits kurz nach der tödlichen Messerattacke Anfang Dezember in Illerkirchberg den Vorwurf erhoben, die Gemeinde habe von Problemen auch im Zusammenhang mit Asylbewerbern gewusst. Doch getan worden sei nichts. Vor drei Wochen hat Silke Knor-Fuchs nun eine Online-Petition gestartet, gerichtet an Bundesinnenministerin Nancy Feaser ( SPD). Darin fordert die Illerkirchbergerin die sofortige Abschiebung von schwer straffällig gewordenen Flüchtlingen. Mit diesem Anliegen ist Knor-Fuchs bei weitem mehr nicht allein.

Mehr als 3000 Personen haben die Petition inzwischen unterzeichnet. Zu ihnen gehört auch Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler (parteilos). "Weil es zu einer geregelten Zuwanderung gehört, Menschen, die schwere Straftaten begangen oder keine Perspektive auf ein Bleiberecht haben, konsequent und schnell in ihre Herkunftsländer abzuschieben", schreibt er auf dem Portal.

Mord an Ece in Illerkirchberg: Anklage könnte diese Woche erfolgen

Rufe nach einer sofortigen Abschiebung wurden zuletzt auch beim Bürgerdialog in der Gemeinde laut. Der diente eigentlich zur Aufarbeitung der brutalen Attacke, bei der eine 14-Jährige getötet und eine 13-Jährige schwer verletzt wurden - mutmaßlich von einem 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea. Die Ermittlungen stehen in dem Fall kurz vor dem Abschluss, eine Anklage könnte diese Woche erfolgen.

Die Emotionen hochkochen ließ bei der Veranstaltung im Januar aber ein anderer Fall, der sich 2019 ebenfalls in Illerkirchberg ereignete: die Vergewaltigung einer 14-Jähriger in der Halloween-Nacht durch mehrere Männer. Einer der Verurteilten wurde nach seiner Haftstrafe nicht in sein Heimatland abgeschoben - obwohl rechtlich alle Voraussetzungen geschaffen waren. Vielmehr kehrte der Mann wieder in den Ort zurück. Groß war und ist darüber noch immer das Entsetzen.

Bund wehrt sich weiterhin gegen Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan

Die baden-württembergische Migrationsministerin, Marion Gentges, und Bundesinnenministerin Faeser streiten seit längerem über den Umgang mit solchen Fällen. Die CDU-Politikerin versucht den verurteilten Vergewaltiger nach Afghanistan abschieben zu lassen. Der Bund weigert sich aber und verweist darauf, dass Abschiebungen nach Afghanistan im August 2021 ausgesetzt worden seien. Grund dafür sei die Sicherheitslage vor Ort.

Gentges Parteikollege und der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, hat nun ebenfalls die Bundesinnenministerin dazu aufgefordert, Abschiebungen von Straftätern und islamistischen Gefährdern nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. In einem Schreiben an die Ministerin, heißt es, die Türkei bringe Afghanen per Flugzeug in ihre Heimat zurück, der Flughafen Kabul sei offen und für die Aufnahme von ehemaligen Ortskräften und besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan habe die Bundesregierung schließlich auch pragmatische Lösungen gefunden. Der Bevölkerung in Deutschland sei es vor diesem Hintergrund nicht zu vermitteln, dass selbst "Einzelabschiebungen in schwerwiegenden und sicherheitsgefährdenden Fällen" nicht möglich sein sollen, so der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Heilbronn.

CDU-Politiker kritisiert Bundesinnenministerin Faeser scharf

Throm übt in seinem Brief an Faeser scharfe Kritik. Er schreibt: "Mit Ihrer Untätigkeit nehmen Sie weitere Gefahren für die hiesige Bevölkerung in Kauf und riskieren die Akzeptanz und Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung." Die jetzige afghanische Regierung sei zwar "ein schwieriger Ansprechpartner", räumte er ein. Dennoch gebe es in verschiedenen Bereichen Gespräche mit den Taliban.

Polizeibeamte begleiten im Sommer 2019 einen Afghanen für einen Abschiebeflug in ein Flugzeug. Im August 2021 sind Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt worden. Foto: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Doch nicht nur die Christdemokraten, auch in anderen Parteien gibt es vergleichbare Aussagen. So fordert auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer mit einer Gruppe von Grünen-Realpolitikern einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Es sei auch in Deutschland ein Rechtsruck zu befürchten, falls Bürgerinnen und Bürger weiter ihr Sicherheitsgefühl einbüßten, heißt es in einem Manifest der Gruppe "Vert Realos".

Auch Grüne und FDP fordern Umdenken in der Migrations- und Integrationspolitik

Zustimmung für die Grünen-Realos kam unter anderem von der FDP. "Wir brauchen dringend in Deutschland eine Migrations- und Integrationspolitik, die im Einklang mit der Realität ist, im Interesse unseres Landes ist und die Sorgen der Bürger nicht ignoriert", so Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Und: "Die katastrophalen Fehler der Merkel-Jahre dürfen sich nicht wiederholen."

Nachdem die Liberalen bei der Berlin-Wahl aus dem Abgeordnetenhaus geflogen waren, forderte zudem Parteichef Christian Lindner, dass Lehren für die Politik der Ampel-Koalition auf Bundesebene zu ziehen seien - ein Punkt: die Integrationspolitik. Lindner sagte, die Menschen ließen sich die "Beobachtungen von nicht gelingender Integration im Alltag" nicht von politisch korrekten Argumenten ausreden. Es gebe eine ganz klare Erwartung, irreguläre Migration nach Deutschland zu unterbinden.

Vor diesem Hintergrund kommt nun das Memorandum der Grünen-Realos. Einer der Unterzeichner ist auch Jens Marco Scherf, Grünen-Landrat im unterfränkischen Miltenberg. Sein Auftritt vor kurzem in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz hatte für Aufsehen gesorgt. Scherf sagte, Migration in seinem Landkreis sei in großen Teilen gelungen - wenn sie auch in Zukunft gelingen solle, müsse man aber den Mut haben, "Missstände ganz offen anzusprechen", ohne dass man diffamiert werde, dass man alle verunglimpfen wolle. (mit dpa)