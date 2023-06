Mord an Ece: Erster Prozesstag um tödliche Messerattacke dauert nur 15 Minuten

179 Tage nach der tödlichen Messerattacke hat nun der Prozess in Ulm begonnen. Am ersten Prozesstag wurde die Anklage gegen den 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea verlesen.

Im Fall der tödlichen Messerattacke auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg hat am heutigen Freitag, 2. Juni, der Prozess gegen den angeklagten Michael B. am Landgericht Ulm begonnen. Dem Asylbewerber aus Eritrea wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Die Verhandlung startete um 10 Uhr – bereits Stunden vorher waren zahlreiche Medienvertreter aus ganz Deutschland sowie Einsatzkräfte der Polizei und vereinzelte Demonstranten vor Ort. Die Eltern der Opfer waren am Freitag nicht vor Gericht anwesend, für sie nehmen Nebenklage-Vertreter an der Verhandlung teil.

Verlesen wurde am ersten Prozesstag ausschließlich die Anklage. Der Prozess begann wegen des zunächst noch nicht anwesenden Dolmetschers mit halbstündiger Verspätung und dauerte nur 15 Minuten. Der Angeklagte äußerte sich bislang nicht – ob er das überhaupt tun wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Tötungsdelikt in Illerkirchberg: Prozess um Ece-Mord startet mit großem Andrang

Ende Februar hatte die Staatsanwaltschaft Ulm gegen den 27-Jährigen Anklage erhoben. Er soll demnach am Morgen des 5. Dezember 2022, einem Montag, den Entschluss gefasst haben, mit einem Messer ins Landratsamt des Alb-Donau-Kreises zu gehen, um sich dort einen Pass zu erpressen. Als er beim Verlassen seiner Unterkunft in der Bucher Straße das Messer vom Rucksack in seine Jacke packt, glaubt er angeblich fälschlicherweise, die Mädchen hätten die Waffe gesehen. Damit sie ihn nicht verpetzen, soll er sie angegriffen haben. Der Bürgermeister spricht knapp sechs Monate danach immer noch von einem Albtraum. Menschen im Ort sind nach wie vor tief betroffen.

Messerangriff in Illerkirchberg: Ece stirbt später im Krankenhaus

Die 13-Jährige überlebt schwer verletzt. Die 14 Jahre alte Ece stirbt später im Krankenhaus an ihren Wunden. Der mutmaßliche Täter kehrt nach der Attacke in seine Wohnung zurück und versucht offenbar, sich das Leben zu nehmen. So zumindest die Version der Ermittler. Das SEK nimmt ihn daraufhin fest.

Illerkirchberg, die Region, nahezu die gesamte Bundesrepublik stehen danach unter Schock. Es folgt eine politische Instrumentalisierung. Die Eltern beider Mädchen verurteilen in einem offenen Brief Hetze und Rassismus. Sie wünschen sich Frieden für die Familien und den Ort.

Hunderte nehmen Abschied von 14-Jähriger Ece S.: Die Bilder der Beerdigung

So wirklich kehrt der nie ein. Die Emotionen kochen vor allem hoch, als öffentlich bekannt wird, dass ein Afghane, der nach der Vergewaltigung einer 14-Jährigen im Jahr 2019 – ebenfalls in Illerkirchberg – nicht abgeschoben, sondern nach seiner Haftentlassung in den Ort zurückkehren musste. Und das, obwohl die Behörden ihn nach wie vor als gefährlich einstufen. Menschen aus Illerkirchberg starten eine Petition, die am Ende knapp 8400 Unterstützende findet. Der Verteidiger des Afghanen spricht hingegen von "Rassismus" und einer "Hetzjagd", beide Fälle hätten nichts miteinander zu tun.

Der Ort bemüht sich derweil um eine Rückkehr zur Normalität. Doch das fürchterliche Verbrechen hat tiefe Spuren hinterlassen. Vergangenen Freitag, dem letzten Schultag vor den Pfingstferien, bringt eine Mutter ihre 15-jährige Tochter zu jener Bushaltestelle, zu der auch die beiden Mädchen wollten. Sie habe dadurch "ein besseres Gefühl".

Eces Vater mit einer Bitte beim Bürgerdialog: Flüchtlingsunterkunft soll abgerissen werden

"Wir arbeiten immer noch auf", sagt Bürgermeister Markus Häußler. Konkret hätten sich die Menschen gewünscht, dass die Straßenbeleuchtung am Tatort wieder eingeschaltet werde. "Die war für wenige Stunden nachts aus Energiespargründen ausgeschaltet." Um dem Gefühl der Unsicherheit entgegenzuwirken, seien die Lampen wieder an.

Der Vater der Getöteten sprach sich in einer emotionalen Ansprache beim Bürgerdialog dafür aus, die Flüchtlingsunterkunft abzureißen und einen Spielplatz oder eine Spielwiese an diesen Ort zu setzen. Im April rollte der Bagger an. Wie der Platz gestaltet werde, darum kümmerten sich die Bürgerschaft und der Gemeinderat, erklärt Häußler. Übergangsweise werde eine Wiese gesät. "Perspektivisch soll dort etwas Schönes entstehen."

Die 13-Jährige, die den Angriff schwer verletzt überlebte, hat sich durch ihre Eltern dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen. Ebenso die Eltern der getöteten Ece. Sie werden vertreten durch den Ulmer Rechtsanwalt Süleyman Pozan. "Ich denke fast jeden Tag noch an sie", sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 47-Jährige fahre oft am Tatort vorbei, habe selbst zwei Kinder im beinahe selben Alter. "Ich bin selber schwer erschüttert."

Der Angeklagte wird verteidigt von Rechtsanwältin Corinna Nagel aus Geislingen. "Mir ist wichtig, dass ein Prozess geführt wird, der sich mit der Tat befasst und nicht mit der Asylpolitik und nicht mit Parteiprogrammen", sagt die 39-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Das besondere Interesse der Allgemeinheit sei für sie zwar verständlich, jedoch gehe es darum, ihrem Mandanten einen "fairen Prozess" zu ermöglichen, bei dem "auch er ein wenig als Person gewürdigt wird und nicht nur mit der Tat". Aus ihrer Sicht werde die nämlich "instrumentalisiert".

Zum Prozessauftakt in Ulm wird ein größeres Medienaufgebot erwartet

Zum Prozessbeginn am Freitag (2. Juni) hat die Junge Alternative Schwaben eine "stille Mahnwache" bei der Stadt Ulm angemeldet. Fünf Personen postierten sich mit einem Banner vor dem Gerichtsgebäude. Im Gerichtssaal waren für Medienvertreter 20 Plätze reserviert, für Zuhörer standen 50 Sitzplätze zur Verfügung – tatsächlich waren mehr Medienschaffende als Zuhörer anwesend. Es galten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, inklusive Durchsuchungen vorab.

Bürgermeister Markus Häußler (Parteilos) steht an der Stelle, wo bis vor wenigen Tagen noch die Flüchtlingsunterkunft stand. Foto: Stefan Puchner, dpa

Bürgermeister Häußler war nicht dabei. "Ich vertraue auf den Rechtsstaat, der in diesem Verfahren seine Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen wird", sagte er im Vorfeld. Auf den Auftakt blicke er mit gemischten Gefühlen: "Die ganzen Erinnerungen und Emotionen werden sicher noch einmal hochkommen", so der 37-Jährige. "Und das wird natürlich für alle Beteiligten und für alle Betroffenen ein harter Weg werden." Vier weitere Verhandlungstermine sind angesetzt. 16 Zeuginnen und Zeugen sowie zwei Sachverständige sind geladen. Zu allen Terminen ist ein psychiatrischer Sachverständiger anwesend. Mit einem Urteil wird am 4. Juli gerechnet.

