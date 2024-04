Kunsthandwerk und verkaufsoffener Sonntag locken nach Neu-Ulm

Am 4. und 5. Mai ist in der Neu-Ulmer Innenstadt einiges geboten. Auf dem Petrusplatz ist Kunsthandwerkermarkt, am Sonntag haben viele Geschäfte auf.

Am ersten Maiwochenende lädt die Stadt zu jeder Menge Kunst, Kultur und Musik in die Neu-Ulmer Innenstadt ein. Auf dem Petrusplatz findet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, der 28. Neu-Ulmer Markt für Kunsthandwerk statt. Das Edwin-Scharff-Museum lädt zu seinem Museumsfest ein und beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai ist ein Bummel durch die Neu-Ulmer Geschäfte möglich.

80 Beschicker haben sich für den Kunsthandwerkermarkt angemeldet

80 Marktbeschicker aus ganz Deutschland, Tschechien und Frankreich haben sich in diesem Jahr für den Kunsthandwerkermarkt angemeldet. Gut 20 Werkstätten aus Neu-Ulm, Ulm und den angrenzenden Landkreisen sind ebenso vertreten. Der Neu-Ulmer Markt ist laut Stadt ein Forum für das professionelle und zeitgenössische Kunsthandwerk, und zeigt eine Auswahl durch viele Gewerke: gedrehte und gebaute Keramik, zartes Porzellan, Schmuck aus Gold, Silber, Edelstein, Glas und Papier, Gürtel und Taschen aus Leder, mundgeblasenes und an der Flamme geformtes Glas, Flechtwerk, Radierungen, Druckgrafik, Malerei, Bilder aus Metall, Holzbearbeitung in allen Variationen, Bücher, Schachteln, Objekte und Lampen aus Papier, Hand- und Fingerpuppen aus Filz und professionelle Fotografien.

Der Kunsthandwerkermarkt hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Rathausplatz organisiert der Verein Win am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm mit der Ulmer Band Robbi and Friends. Zeitgleich zum Kunsthandwerkermarkt findet das Museumsfest statt. Alle Ausstellungen sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer nach dem Ausstellungsbesuch Lust bekommt, selbst den Pinsel zu schwingen, ist – ebenfalls kostenfrei – in das Kreativ-Zelt für Familien auf dem Petrusplatz eingeladen (Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr) oder in das offene Atelier für Erwachsene und Jugendliche (Samstag und Sonntag, jeweils 13 bis 17 Uhr, Anmeldung unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de).

Am 5. Mai ist verkaufsoffener Sonntag in Neu-Ulm

Am Sonntag, 5. Mai, öffnen zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmen-, Musik- und Aktionsprogramm sowie gastronomische Angebote. Auf dem Johannesplatz wird zudem eine Autoausstellung mit E-Autos zu sehen sein. In der Glacis-Galerie erwartet alle Besucherinnen und Besucher ab 14 Uhr ein Spektakel rund um die Disney-Charaktere aus den Zeichen- und Realverfilmungen von Die Schöne und das Biest, Cinderella und Aladdin und Jasmin. Alle Kinder, die in Märchenkostümen erscheinen, erhalten eine kleine Überraschung an der Kundeninformation im Erdgeschoss. Das Parken im Einkaufszentrum ist ab 11 Uhr kostenfrei. Um diese Zeit öffnet auch die Gastronomie in der Glacis-Galerie. (AZ)