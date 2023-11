Der Landkreis gibt keine Stellungnahme zur Bahntrasse ab

Nachdem sich schon viele zur möglichen Bahn-Neubautrasse geäußert haben, übt sich der Landkreis in Zurückhaltung. Das Projekt hält er aber grundsätzlich für begrüßenswert

Die Debatte um die zukünftige Trassenführung der Bahn-Neubaustrecke hat nun gewaltig Fahrt aufgenommen. Jetzt sollte auch der Landkreis Neu-Ulm als Ganzes eine Stellungnahme dazu abgeben. Doch der will nicht.

Die betroffenen Orte müssen nun im Zuge des sogenannten Raumordnungsverfahrens Farbe bekennen. Die meisten haben das bereits mehr oder minder getan - je nach möglicher Betroffenheit. Die Stadt Neu-Ulm hatte sich zuletzt dazu geäußert - oder besser gesagt: nicht konkret geäußert. Sie favorisiert keine der bisher vorgestellten Trassenvarianten. Zwar wollte die Verwaltung ursprünglich den Ausbau des bestehenden Schienenstrangs im Bereich im nördlichen Landkreis befürworten. Doch wegen des starken Gegenwinds aus Burlafingen wurde lediglich eine fachliche Einschätzung abgegeben – ohne dabei eine Priorisierung der jeweiligen Routen vorzunehmen. Etwas anderes schien im Stadtrat nicht durchsetzbar.

Nicht alle Gemeinden wollen sich zur neuen Bahnstrecke äußern

Der Nersinger Gemeinderat hatte sich dagegen bereits im Januar eindeutig dafür ausgesprochen, die sogenannte Bestandsstrecke durch das Gemeindegebiet auszubauen. Betroffen vom Bahnprojekt wären möglicherweise auch Pfaffenhofen und Holzheim, je nachdem, wie letztlich die Trasse verläuft. Die Pfaffenhofer legten sich auf keine Variante fest und Holzheim hat sich ebenfalls zurückgehalten und will sich nicht äußern.

Nun war es am Landkreis, eine Erklärung an die Regierung zu schicken. Wie der stellvertretende, derzeit amtierende Landrat Erich Winkler (CSU) jetzt im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung erläuterte, habe das Landratsamt das bereits getan - allerdings nur als staatliche Behörde. Dabei habe man sich auf Fragen des Natur- und Immisionsschutzes beschränkt. Beim Kreis als politische Gebilde sehe es etwas anders aus. Verschiedene Kommunen seien ja von dem Projekt möglicherweise in ihrer Entwicklung betroffen, der Kreis allerdings nicht.

Sich auf eine bestimmte Bahntrasse festzulegen, wäre problematisch

Winkler hielt es für problematisch, wenn der sich nun für eine bestimmte Trassenführung ausspräche: "Das können wir eigentlich nicht verantworten." Möglicherweise müsse man sich dann gegen eine Kommune des Kreises stellen, "und das halte ich nicht für fair", argumentierte er. Deshalb empfahl er dem Gremium, sich nicht auf eine Trassenvariante festzulegen, aber dennoch im Grundsatz einen Neubau der Bahnstrecke ausdrücklich zu begrüßen. So entschied denn auch der Ausschuss mit nur einer Gegenstimme.