Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Die Freibad-Saison 2024 startet: Was sich in den Bädern ändert

Bald herrscht in den Freibädern im Landkreis Neu-Ulm wieder Hochkonjunktur, so auch im Donaubad in Neu-Ulm.

Plus In den nächsten Tagen soll es wieder wärmer werden: Wann machen die Freibäder im Landkreis Neu-Ulm auf und was hat sich in den Einrichtungen getan?

Von Yannik Delvendahl

Nachdem das Wetter in den vergangenen zwei Wochen eher wechselhaft war, steht die Freibadsaison endlich vor der Tür und damit die Hoffnung auf sonnige Tage und unbeschwerten Badespaß. Was hat sich in den Freibädern alles verändert? Welche neuen Becken oder Rutschen gibt es? Wie viel kostet der Eintritt in diesem Jahr? Und was kann man im Freibad außer Schwimmen noch machen? Wir haben uns umgehört.

Das Donaubad in Neu-Ulm öffnet bereits an Christi Himmelfahrt

Das Freibad des SSV Ulm 1846 hat bereits vorgelegt und ist seit 1. Mai wieder für Mitglieder geöffnet. Auftakt im Donaubad in Neu-Ulm ist an Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag am Donnerstag, 9. Mai. Das Bad ist von 7 bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Wie im vergangenen Jahr kostet der Eintritt fünf Euro für Erwachsene, vier Euro für Ermäßigte und 3,50 Euro für Kinder. Die Dauerkarten sind im Vorverkauf zehn Euro günstiger als im vergangenen Jahr und kosten 90 Euro für Erwachsene, 70 Euro für Ermäßigte und 50 Euro für Kinder. Besucher können die begrenzte Ermäßigung noch am 8. Mai in Anspruch nehmen. In der vergangenen Freibadsaison wurden insgesamt fast 107.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. In diesem Jahr will das Geschäftsführer-Duo Jochen Weis und Sabine Gauß dieselbe Besucherzahl erreichen oder sogar übertreffen. Beide sind überzeugt, dass sie dies mit den neuen Rutschen erreichen können, die voriges Jahr im Herbst in Betrieb genommen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen