B28 bald gesperrt: Diese Großbaustellen stehen 2024 im Kreis Neu-Ulm an

B28 bei Senden, A7 bei Illertissen und Adenauerbrücke in Neu-Ulm: Diese Großbaustellen stehen 2024 im Landkreis Neu-Ulm an.

Plus Wo kommt es in dem Jahr im Kreis Neu-Ulm zu größeren Baustellen? Das Staatliche Bauamt listet schon feststehende Maßnahmen auf. Hier ist mit Stau und Behinderungen zu rechnen.

Neues Jahr, neues Glück – neue Baustellen auf den Straßen in der Region: Auch 2024 stehen im Kreis Neu-Ulm wieder größere Maßnahmen an. Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert auf Nachfrage unserer Redaktion über ausgewählte Vorhaben, die in diesem Jahr anstehen und so weit möglich auch schon eingeplant sind. An bestimmten Stellen könnte es dabei auch zu (Voll-)Sperrungen, Beeinträchtigungen und Stau im Straßenverkehr kommen, so der für den Landkreis Neu-Ulm zuständige Baudirektor Stefan Greineder. Hier ein Überblick.

B28, Senden: Hier stehen aus Sicht der Bau-Experten eigentlich zwei unterschiedliche Großprojekte an. Aufgrund zeitlicher sowie örtlicher Nähe dürfte es für den Verkehrsteilnehmer als eine Maßnahme wahrgenommen werden. Schon Mitte März soll es losgehen.

