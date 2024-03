Kunst, Musik, Kultur: Das ist an den Oster-Feiertagen 2024 geboten

Zu Ostern stehen einige Veranstaltungen auf dem Plan. Tipps für Kurzentschlossene, deren Terminkalender noch nicht mit Familienbesuchen und Eiersuche gefüllt ist.

Die Osterzeit steht vor der Tür und alle planen, viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Doch wie genau könnte man diese Zeit verbringen? Welche Konzerte, Ausstellungen und Führungen gibt es an den kommenden Feiertagen in der Region? Wir haben uns im Landkreis Neu-Ulm umgeschaut.

12 Tenöre singen im Ulmer Congress Centrum

Im musikalischen Bereich stehen am Ostersamstag um 20 Uhr die 12 Tenöre mit ihrem von einer Lichtshow umrahmten Konzert auf der Bühne. In ihrem Programm geben die zwölf Sänger Opern-, Operetten- und Pop-Klassik-Songs zum Besten. Der Auftritt im Congress Centrum in Ulm ist Teil ihrer "Music of the World"-Tour , die bereits in ganz Europa zu sehen war. Karten für das Konzert sind online, zum Beispiel unter www.provinztour.de, erhältlich.

Mehr klassische Musik gibt es mit einem Orgel- und Trompetenkonzert in der Klosterkirche St. Peter und Paul in Oberelchingen. Michael Bischof und Andreas Weil werden als Duo auftreten und eine Vielzahl klassisch-romantischer Lieder von Mozart, Bellini, Planyavsky, Cantiléne und Mendelssohn-Bartholdy spielen. Die beiden Musiker, die regelmäßig als Lehrer und Chorleiter in Biberach und Ulm tätig sind, wollen ein festliches Konzerterlebnis gestalten.

Der Verein der Freunde des Klosters Roggenburg lädt ebenfalls am Ostermontag ab 16 Uhr zu einem Osterkonzert ein. Bettina Klinglmayr an der Oboe und Maximilian Pöllner an der Orgel werden Werke von Sebastian Bach, Mozart, Morricone, Hector Fiocco und anderen klassischen Komponisten spielen. Pöllner ist seit 2016 Chorleiter an der St. Josef Kirche (Memmingen) und hat einen Master of Arts in Kirchenmusik und Orgelspiel. Klinglmayr hat ebenfalls ein Bachelor- und Masterstudium in Oboe und Englischhorn absolviert und ist derzeit in mehreren Orchestern und Ensembles aktiv. Karten können entweder vorbestellt oder am Ostermontag an der Abendkasse erworben werden.

Die Välscher bieten Rockkabarett im Café d'Art in Neu-Ulm

In ihrem Konzert im Neu-Ulmer Café d'Art erinnern die Välscher an den "unbekanntesten Rockmusiker aller Zeiten". Los geht es am Karsamstag um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Songs von ABBA, Status quo, Fleetwood Mac, den Eagles oder auch ZZ Top in ihrer schwäbischen Urfassung von Karl von der Alb. Am selben Tag gibt die Zimt & Zorn Band um 20 Uhr in der Bonanzbar ein Konzert. Mit dabei ist Sondergast Alegra.

Wer statt eines Konzerts zu besuchen lieber Neues bei einer Führung erfahren will, kann zum Beispiel eine steinzeitliche Werkstatt für Ledertaschen im Urzeitlichen Museum in Blaubeuren besuchen. Die Werkstatt findet von Karfreitag bis Ostermontag ab 11 Uhr statt. Für historisch Interessierte wäre auch ein Besuch des archäologischen Parks in Kellmünz zu empfehlen, bei dem man die Befestigungsanlage "Kastell Caelius Mons" aus spätrömischer Zeit sehen kann.

Kunstinteressierte werden im Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm fündig. Am Ostersonntag gibt es dort um 14 Uhr einen literarischen Spaziergang unter dem Motto "Natur (T)Räume", passend zur aktuellen Sonderausstellung "Vom Wesen der Natur".

Und für alle, die mehr als nur Ostereiersuchen suchen, veranstaltet Senden am Karsamstag einen großen Osterflohmarkt mit freiem Eintritt.