Landkreis Neu-Ulm

Finanzen: Landkreis kann wichtigen Neu-Ulmer Wunsch nicht erfüllen

So sieht es aus, wenn der Landkreis Neu-Ulm in Pandemiezeiten seinen Haushalt vorstellt. Links im Bild: Kreiskämmerer Dominic Tausend, rechts Landrat Thorsten Freudenberger CSU.

Plus Bei den Landkreisfinanzen geht es heuer wieder ausgesprochen eng zu, deshalb wird die Kreisumlage nicht gesenkt. Das bedeutet: die Große Kreisstadt muss diesmal ordentlich zahlen.

Von Ronald Hinzpeter

Der Ruf war laut und ausgesprochen deutlich: Die Stadt Neu-Ulm würde gerne in diesem Jahr erheblich weniger Geld abführen, als sie muss, denn gerade steht es um die Finanzen der Großen Kreisstadt nicht sonderlich gut: Die Gewerbesteuer sprudelt nicht mehr so üppig wie früher. Deshalb kommt es ausgesprochen ungelegen, wenn nun in diesem Jahr 44 Millionen Euro an die Kreiskasse zu entrichten sind. Neu-Ulm hätte gerne weniger gezahlt, weshalb vor allem die Rathaus-CSU vehement dafür plädierte, dass die Kreisumlage gesenkt werden sollte. Daraus wird nichts, das stellte nun Landrat Thorsten Freudenberger, ebenfalls CSU, bei der Vorstellung des Kreisetats klar: "Die Kreisumlage ist nichts, was wir willkürlich höher oder niedriger ansetzen können." Sie sei auch nichts, über das sich so einfach verhandeln lasse, denn die Entscheidung darüber werde schließlich im Kreistag getroffen.

