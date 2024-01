Landratswahl: Wolfgang Dröse (AfD) ruft die Protestwähler an die Urnen

Der Buchloer Wolfgang Dröse kandidiert für die AfD bei der Landratswahl im Kreis Neu-Ulm. Er will Zeichen für eine andere Migrationspolitik setzen.

Migration und Gesundheit – das sind für Wolfgang Dröse die großen Themen, die ihn politisch beschäftigten und für die er sich auch als Landrat im Kreis Neu-Ulm einsetzen will. Der 35-Jährige geht für die AfD ins Rennen. Er nennt sich einen deutschen und bayerischen Patrioten.

Protestwähler sollen ein Signal Richtung Berlin und München senden

Der 35-jährige Landratskandidat ist seit 2018 Parteimitglied und sitzt für die AfD im Kreistag des Landkreises Ostallgäu, im Stadtrat Buchloe und ist Kreisvorsitzender der AfD Ostallgäu. Neben diesen politischen Ehrenämtern ist Wolfgang Dröse als Mitarbeiter der Fraktion im bayerischen Landtag auch hauptberuflich für die AfD tätig. Er lebt zwar in Buchloe, dem Kreis Neu-Ulm sei er aber schon lange freundschaftlich verbunden und würde im Fall einer für ihn erfolgreichen Wahl seinen Wohnsitz dorthin verlegen.

Dröse wirbt für eine hohe Wahlbeteiligung, auch wenn es sich "nur" um eine Landratswahl handle. Vor allem die Protestwähler will der AfD-Kandidat an die Urnen bewegen. Er sagt: "Ich rufe alle auf, die momentan zurecht die großen politischen Richtungen kritisieren, ihre Stimme auch bei dieser Wahl abzugeben." Solche Signale würden in München und Berlin durchaus ankommen, meint Dröse. Zudem könne ein Landrat vor Ort schon etwas in Richtung Veränderung bewegen, wenn er denn die richtigen Werte vertrete. "Und ich glaube, das tue ich."

Was dem Neu-Ulmer AfD-Kandidaten wichtig ist

Heimatverbundenheit ist so ein Wert, der Dröse wichtig ist. Er selbst bezeichnet sich daher auch als einen Patrioten. Insofern war es auch die seiner Ansicht nach fehlgeleitete Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die dazu führte, dass er sich ab 2015 für die AfD interessierte. Dabei sei er gar nicht grundsätzlich gegen Einwanderung. Qualifizierte Fachkräfte, etwa Ärzte aus Frankreich oder Pflegekräfte aus Polen, würden gar zu wenig angeworben. Wohl wissend, dass über die Asyl- und Einwanderungspolitik nicht in Landratsämtern entschieden wird, kündigt Dröse entsprechende Symbolpolitik an. Auf Integration und Miteinander scheint er dabei keinen Wert zu legen. Stattdessen erklärt Dröse, er wolle für Asylunterkünfte "Standorte wählen, die die Bürger möglichst wenig beeinträchtigen" – außerhalb liegende Industriegebiete zum Beispiel.

In der Gesundheitspolitik des Kreises ist es Dröse vor allem wichtig, dass alle Kliniken erhalten bleiben. Dazu müssten sie nicht unbedingt schwarze Zahlen schreiben. Um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken, schlägt er vor, dass der Landkreis einen Zuschuss an alle zahlen könnte, die sich für eine entsprechende Ausbildung entscheiden.

Gesundheitspolitisch hat Dröse auch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen beschäftigt. Der 35-Jährige hat sich an entsprechenden Protesten, vor allem gegen die Impfung, beteiligt. Dass viele der Querdenker-Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen nicht angemeldet waren, sieht Dröse dabei nicht als Problem – schließlich sei nicht die Teilnahme, sondern nur die Organisation einer unangemeldeten Protestaktion verboten, so seine Sicht auf die Rechtslage. Für ihn hätten die Corona-Demos eher Flashmob-Charakter gehabt und seien nicht organisiert und geplant gewesen.

Auch bei den Straßen im Landkreis sieht Dröse Nachbesserungsbedarf – obwohl er selbst gar kein Auto besitzt. Das ist bei ihm allerdings keine idealistische Entscheidung, sondern eher eine praktische. "Ich bin durchaus ein Freund des Individualverkehrs", sagt der 35-Jährige. Allerdings habe er das Glück, direkt an einem gut angebundenen Bahnhof zu wohnen und in München zu arbeiten, sodass er gut ohne eigenes Auto zurechtkommt.

Der Landratskandidat sieht die AfD nicht zu weit rechts

Politisch verortet sich Dröse selbst Mitte-rechts und legt dabei Wert auf die Feststellung, dass das nicht gleichbedeutend mit "rechts der Mitte" sei. Kritik, die seine Partei oder Teile seiner Partei zu weit rechts verortet, teilt er nicht. Dabei stuft der Verfassungsschutz die AfD in drei Bundesländern als "gesichert rechtsextrem" ein. Ihm sei innerhalb der AfD niemand bekannt, der sich außerhalb der roten Linien des Parteiprogramms bewege, so Dröse.

Politik mache er aus Überzeugung und Freude daran, sagt der 35-Jährige. Trotzdem hat er natürlich noch ein Leben abseits der AfD und der politischen Arbeit. Seine Freizeit verbringt er gern in der Natur, beim Fußballspielen (wo er verletzungsbedingt gerade pausiert) oder mit seinen Tieren. Im Garten betreibt er eine kleine Hühnerzucht.