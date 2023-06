Elektroauto in Langenau brennt: 200.000 Euro Schaden

Drei Fahrzeuge werden bei dem brand eines Elektroautos in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache des Feuers.

Am Dienstag entstand durch ein brennendes E-Auto in Langenau hoher Sachschaden. An zwei Audis entstand Totalschaden, ersten Schätzungen zufolge beträgt der Gesamtschaden rund 200.000 Euro.

E-Auto brennt in Langenau, Polizei Ulm vermutet technischen Defekt

Am Vormittag rückte die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in Langenau aus. Denn gegen 10 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauchentwicklung an einem Hybrid-Auto in der Riedheimer Straße. Der Audi stand beim Laden an einer Ladesäule. Das Auto geriet vermutlich durch einen technischen Defekt beim Laden in Brand.

An den beiden danebenstehenden Autos entstanden ebenfalls Schäden. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte das Feuer. Durch den Brand entstand auch ein Schaden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Laut Polizeiposten Langenau liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor. (AZ)