Felssturz auf A8 in Richtung Stuttgart: Dauer der Sperrung weiter unklar

Wegen Felssturzgefahr ist die A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen weiter gesperrt. Wann die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder frei sein wird, ist unklar.

Die A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen ist nach einem Felssturz weiterhin gesperrt. Seit Dienstagnachmittag, 19. April, müssen Verkehrsteilnehmer in Richtung Stuttgart Umwege in Kauf nehmen. Bereits am Dienstag war es aufgrund der Vollsperrung zu Stau gekommen, auch am Mittwoch kam es zu Behinderungen im Verkehr. Wie lange die Sperrung anhält, ist weiterhin unklar. "Die Sicherungsarbeiten werden jetzt dann beginnen", so ein Sprecher der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes auf Nachfrage unserer Redaktion.

Im Laufe des Mittwochnachmittages dann könnte es nähere Informationen geben. Dann würden die Beschäftigten einer Spezialfirma sowie ein Geologe "im Feld hängen und sehen, wie aufwendig es wirklich wird", so der Autobahn-Sprecher weiter. Doch bis dahin sei noch vollkommen unklar, wie es weitergeht. Medienberichte, wonach die Sperrung bis Freitag andauern könnte, dementierte der Sprecher. "Wir haben bislang immer von mehreren Tagen gesprochen. Wir können im Moment keinerlei Zeitangaben machen, wie lange genau."

Ein durch kleinere Felsstürze beschädigtes Gitter hängt an einem Felsen über der A8, die anschließend gesperrt wurde. Foto: Autobahn Gmbh Niederlassung Südwest, dpa

A8-Sperrung bei Merklingen: Umgeleitet wird über die B10 und B466

Wie berichtet, war bei einer Routinekontrolle am Dienstag aufgefallen, dass sich Felsbrocken am Drackensteiner Hang gelöst hatten. Weil laut Experten die Gefahr bestehe, dass weiteres weitaus größeres Gestein herunterfallen könnte, wurde der sogenannte Albabstieg zwischen Merklingen und Mühlhausen gesperrt und der regionale Verkehr über die B10 und B466 umgeleitet. Der Fernverkehr wird weiterhin gebeten, über die A7 und A6 auszuweichen.

