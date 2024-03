Stau und Sperrung nach A8-Unfall: Autofahrer wurde plötzlich bewusstlos

Auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart kam es zum Unfall. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Herzprobleme eines 80 Jahre alten Autofahrers waren nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall am Freitagnachmittag auf der A8 bei Merklingen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Am Freitag hatte ein Polizeisprecher zunächst lediglich von drei Leichtverletzten gesprochen. Für etwa eine halbe Stunde sei die Autobahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt gewesen. Es kam entsprechend zu einem längeren Rückstau.

Am Samstag teilt die Polizei nähere Angaben zum Hergang mit: Demnach war der 80-Jährige gegen 14.20 Uhr mit seinem Smart in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Merklingen habe er plötzlich Herzprobleme bekommen und sei am Steuer bewusstlos geworden. Aus diesem Grund sei er mit seinem Smart auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 37-Jährigen aufgefahren.

Die beschädigten Fahrzeuge kamen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der 80-Jährige schwere Verletzungen. Außerdem wurde seine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Im zudem beschädigten Cupra wurde eine 31-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 80-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Frau begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben der Polizei vier Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr mit 21 Mann vor Ort. (AZ)