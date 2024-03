Autofahrerin kollidiert mit verloren gegangener Stoßstange

Plötzlich liegt eine Stoßstange auf der Autobahn .bei Nersingen Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Eine verloren gegangene Stoßstange hat am Freitagmittag auf der A7 zwischen den Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen und der Anschlussstelle Nersingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Nach Angaben der Polizei hat ein unbekannter Fahrer eines nicht näher bekannten Autos das Teil verloren, das quer auf der Fahrbahn liegen blieb. Die 63-jährige Fahrzeugführerin eines nachfolgenden Wagens konnte anschließend einen Zusammenstoß nicht vermeiden und kollidierte mit dem plötzlich auftauchenden Hindernis. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Der Unfallverursacher räumt die Stoßstange weg und verschwindet

Der Unfallverursacher konnte dabei beobachtet werden, wie er mit seinem Pkw auf dem Seitenstreifen hielt und anschließend seine verlorene Stoßstange selbstständig von der Fahrbahn entfernte. Daraufhin setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu melden. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter (08221) 919311 zu melden. (AZ)