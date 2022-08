Ging beim Bürgerentscheid zur Grundschule Fahlheim alles mit rechten Dingen zu?

Lokal Die Debatten um den Bürgerentscheid zur Grundschule reißen nicht ab. Nun wird der Vorwurf laut, dass vor der Wahl "Druck" auf Stimmberechtigte ausgeübt wurde.

Der Bürgerentscheid über die mittelfristige Zukunft der Grundschule in Oberfahlheim ist vorüber und fiel deutlich aus. Doch die Debatten darüber reißen nicht ab. Sabine Krätschmer, Dritte Bürgermeisterin und krankheitsbedingt derzeit das Sprachrohr der Gemeinde, sprach abermals von einer "Spaltung". Zudem erhebt sie den Vorwurf, dass im Voraus zur Abstimmung am Sonntag "Druck" auf Wahlberechtigte ausgeübt wurde. Lag tatsächlich eine unrechtmäßige Beeinflussung vor?