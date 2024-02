Nersingen, Neu-Ulm

vor 32 Min.

Sprinterfahrer ist in Schlangenlinien unterwegs

Nach längerer Fahrt stoppte die Polizei einen Sprinter, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Ein Sprinter fährt auf der Bundesstraße in Neu-Ulm in Schlangenlinien. Erst in Nersingen kann die Polizei ihn stoppen. Jetzt sucht sie Zeugen.

Auf der B30 zwischen Ulm-Wiblingen und Neu-Ulm/Mitte war ein Sprinter in Schlangenlinien unterwegs. Deshalb alarmierte ein Autofahrer die Polizei Er hatte den weißen Kleinlaster dabei beobachtet, wie er auf der B30 über die B28, die Europastraße bis nach Nersingen mehrfach in Schlangenlinien fuhr und dabei zum Teil die komplette Fahrbahnbreite beider Fahrspuren für sich in Anspruch nahm. Wegen der gefährlichen Fahrweise sicherte der hinter ihm fahrenden Autofahrer mit eingeschaltetem Warnblinklicht die Situation ab, um andere zu schützen. Erst in Nersingen war es einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm möglich, den Sprinter aus dem Verkehr zu ziehen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Ursache im medizinischen Bereich zu suchen war, weshalb ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste. Die Polizei Neu-Ulm bittet Verkehrsteilnehmer, die von dem Sprinterfahrer gefährdet wurden, und auch mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

