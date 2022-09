20.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Fahrzeugen in der Reuttier Straße

Beim Einfahren in die Reuttier Straße in Neu-Ulm schätzt ein Autofahrer die Situation offenbar falsch ein. Es kommt zum Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos am Mittwochmittag in der Reuttier Straße in Neu-Ulm ist hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei aber niemand verletzt.

Ein 63-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Parkplatz einer dortigen Bäckerei nach links auf die Reuttier Straße einfahren. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit eines von rechts kommenden Autos eines 45-Jährigen falsch ein. In der Folge touchierte der 63-Jährige den Wagen des 45-Jährigen an der Hinterachse. Aufgrund des Zusammenstoßes geriet das Auto des 45-Jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden 66-Jährigen.

Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Am Wagen des 63-jährigen Unfallverursachers entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, am Auto des 45-Jährigen in Höhe von circa 8000 Euro. Beim dritten Beteiligten, dem 66-Jährigen, wurde die Fahrzeugfront massiv beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf circa 10.000 Euro. (AZ)