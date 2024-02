24-Jähriger verursacht Unfall: Über zwei Promille, aber keine Fahrerlaubnis

Nach dem Unfall in Reutti soll der junge Mann geflüchtet sein. Den Schlüssel für das Auto soll er dem Fahrzeughalten zuvor entwendet haben. Auf den Mann kommt nun einiges zu.

Mit deutlich mehr zwei Promille soll ein 24-Jährige am Sonntagvormittag im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet sein. Laut Polizei war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem hatte wohl auch der Fahrzeughalter etwas gegen die Autofahrt.

Wie die Polizei mitteilt, teilte ein Zeuge kurz vor 10 Uhr einen Verkehrsunfall in der Jedelhauser Straße in Reutti mit, bei dem der Verursacher unmittelbar flüchtete. Demnach war ein 3er BMW die Jedelhauser Straße in südwestliche Richtung unterwegs. Hierbei brach offenbar das Heck des Wagens offensichtlich durch eine zu starke Beschleunigung aus und prallte gegen ein ordnungsgemäß am Rand geparktes Auto. An dem Wagen wurde der vordere Kotflügel erheblich beschädigt.

Anschließend flüchtete der Unfallfahrer, ohne sich um weiteres zu kümmern, in Richtung Jedelhausen. Nach der Mitteilung des Zeugen leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Verursacher ein. Dabei sei eine Streife auf das gesuchte Fahrzeug auf der Staatsstraße 2031 gestoßen.

Die Beamten stoppten den Wagen und stellten als Fahrzeugführer einen 24-Jährigen fest, der deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille ergeben haben. Auch hätten die Beamten Anzeichen eines vorhergehenden Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Als die Beamten den Sachverhalts aufnahmen, soll der Mann zunächst verweigert haben, seine Personalien herauszugeben. Entsprechende Dokumente fanden die Beamten zunächst nicht, seine Personalien konnten sie jedoch ermitteln: Der Fahrzeughalter brachte Licht ins Dunkle und nannte den Namen des Fahrers. Weiter erstattete er auch Anzeige gegen den Fahrzeugführer, weil der ihm den Autoschlüssel zuvor entwendet haben soll.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird bislang auf 2500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Gegen den 24-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges ein. Auch die falsche Namensangabe, die eine Ordnungswidrigkeit darstellt, ist Gegenstand des Verfahrens. (AZ)