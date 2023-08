Angebliche Heilerin im russischen Fernsehen: Betrüger zocken Seniorin ab

In spirituellen Sitzungen sollen Krankheiten geheilt und böse Geister ausgetrieben werden: Eine Neu-Ulmerin fällt darauf herein und zahlt mehr als 30.000 Euro.

Eine 70-Jährige aus Neu-Ulm ist Opfer von Betrügern geworden, die gezielt russischsprachige Menschen ansprechen und hereinlegen. Nach Angaben der Neu-Ulmer Kripo wurde die Seniorin im russischen Fernsehen auf eine angebliche Heilerin aufmerksam und kontaktierte diese über eine in der Sendung veröffentlichte Rufnummer. Im Rahmen spiritueller Sitzungen gab die unbekannte Täterin an, die Gliederschmerzen der Geschädigten heilen und sie außerdem von bösen Geistern befreien zu können.

Die Seniorin aus Neu-Ulm übergibt 33.000 Euro an eine Unbekannte

Für erste über das Telefon durchgeführte Sitzungen wurden der Geschädigten circa 15.000 Euro in Rechnung gestellt. Zusätzlich wurden im Stadtteil Ludwigsfeld etwa 18.000 Euro für weitere Leistungen in bar an eine Geldabholerin übergeben. Als die Täterinnen und Täter immer noch nicht genug hatten und erneut mehr Geld forderten, vertraute sich die 70-Jährige ihrem Sohn an, der den Betrug schnell erkannte. Zwischenzeitlich wurde Anzeige bei der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm erstattet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trickbetrugs eingeleitet.

Der Polizei ist diese Betrugsmasche bekannt. Es handelt sich nicht um den ersten Fall in diesem Jahr. Zuvor waren Betrüger bereits in Kempten und Kaufbeuren erfolgreich.

Am Busbahnhof in Kempten sprechen Trickbetrügerinnen eine Frau an

In Kempten wurde eine 65-jährige Frau Ende Mai am Busbahnhof von zwei Frauen angesprochen. Eine behauptete, sie sei eine Heilerin, die andere gab vor, von deren Heilkünsten profitiert zu haben. Die Seniorin ging den Betrügerinnen auf den Leim und übergab ihnen zu Hause Wertgegenstände und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe. Hieraus schnürte die angebliche Heilerin mit einem Tuch scheinbar ein Paket, das drei Tage unter dem Bett der Geschädigten bleiben sollte. Das sollte verhindern, dass die Tochter der Frau einen Unfall erleiden würde. Noch am selben Abend stellte sich jedoch heraus, dass darin lediglich Papierschnitzel waren und die Betrügerinnen mit dem Geld auf und davon waren.

In Kaufbeuren fiel im Juni eine 66-jährige Rentnerin auf unbekannte Täter herein, die ihr eine Fernheilung per Telefon vorgaukelten. Erst als sie den Kriminellen mehrere Tausend Euro überwiesen hatte, erkannte die Frau den Betrug und wandte sich an die Polizei. Aufmerksam geworden war die 66-Jährige auf die angeblichen Heiler über Werbung im russischen Fernsehen.

Die Trickbetrüger gaukelten der Geschädigten vor, ihren Gesundheitszustand telefonisch festzustellen und teilten ihr mit, dass sie sehr krank sei und wie drei ihrer Familienangehörigen noch dieses Jahr sterben müsse – außer, sie begebe sich bei ihnen in Behandlung. Um das drohende Unheil abzuwenden, sollte die Frau Fotos sowie Salz und Zucker auf den Tisch stellen, Kleingeld ausbreiten und Kerzen anzünden. Und natürlich viel Geld zahlen.

Die unbekannten Täter sprechen gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen dieser Kreise sei die Kontaktierung eines Heilers bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich, so die Kripo. Die Polizei geht davon aus, dass die Hinterleute in Russland sitzen und in Deutschland dann Helfer rekrutiert werden, um das Geld abzuholen, wie jetzt im Fall in Neu-Ulm.

Das rät die Polizei Neu-Ulm zum Schutz vor der Betrugsmasche

Die Kripo bittet und warnt daher: