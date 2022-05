Drogen und Bargeld im Hotelzimmer: 34-jähriger Ulmer sitzt in Haft

Am Bahnhof in Neu-Ulm kontrolliert die Polizei einen 34-Jährigen aus Ulm. Neben Drogen, einem Messer und viel Geld finden die Ermittler auch einen Hotelschlüssel.

Ein 34-Jähriger aus Ulm sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Bei einer Kontrollaktion am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof fand die Polizei bei ihm eine geringe Menge Marihuana, ein Einhandmesser und einen auffallend hohen Bargeldbetrag. Auch einen Schlüssel eines nahe gelegenen Hotels hatte er bei sich.

Die Polizei durchsuchte das Hotelzimmer und fand dort eine größere Menge Rauschgift und ein zweites Messer. Die Betäubungsmittel, die beiden Messer und das Bargeld wurden sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde Haftbefehl beantragt. Der Mann wurde am Donnerstag am Amtsgericht Memmingen der Haftrichterin vorgeführt. Sie ordnete die Untersuchungshaft an. Der 34-Jährige wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Memmingen überstellt. (AZ)