Fahrradfahrer flüchtet vor der Polizei – er wurde per Haftbefehl gesucht

Als er von einer Streife in Neu-Ulm kontrolliert werden soll, macht sich ein Radler aus dem Staub. Kurze Zeit später wird er in Thalfingen festgenommen.

Ein Fahrradfahrer ist in Neu-Ulm vor der Polizei geflüchtet, wurde jedoch später in Elchingen festgenommen. In der Nacht zum Dienstag war eine Streife in der Memminger Straße auf den Mann aufmerksam geworden. Die Beamten wollten ihn kontrollieren, doch der 42-Jährige missachtete die Anhaltesignale und flüchtete.

In Elchingen kann die Polizei den Mann festnehmen

Etwa eineinhalb Stunden später wurde er im Bereich der Donau-Ufer-Straße in Thalfingen erneut gesichtet. Auch hier reagierte er nicht auf die Signale der Polizei und wollte das Weite suchen. Dabei kam er laut Polizei jedoch zu Fall. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht war. Er wurde deshalb einem Richter vorgeführt. Weshalb gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl bestand, teilte die Polizei nicht mit. (AZ)