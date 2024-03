Funkenschlag aus Kamin löst Feuerwehreinsatz in Burlafingen aus

Über 30 Einsatzkräfte rückten an, doch gebrannt hat es nicht. Offenbar hat ein Funkenschlag den Feuerwehreinsatz in Burlafingen ausgelöst.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Funkenschlags aus einem Kamin gekommen. Über den Notruf war ein Kaminbrand an einem Gebäude in der Konstanzer Straße gemeldet worden. Als die 28 Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie fest, dass nichts gebrannt hatte. Wie die Polizei vermutet, könnte sich Ruß entzündet haben, der erst herabgefallen und dann als Funken aus dem Kamin geschlagen ist. Neben der Feuerwehr Neu-Ulm und der Polizei waren auch Rettungssanitäter im Einsatz. Das Gebäude wurde kurzfristig evakuiert. Es soll weder Sach- noch Personenschaden entstanden sein. (AZ)