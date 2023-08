Größerer Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Mann droht in Video mit Schusswaffe

Zahlreiche Polizeikräfte umstellten mehrere Häuser. Ein 21-Jähriger soll zuvor mit einer Schusswaffe und einer Schutzausrüstung gedroht haben.

Im Stadtbereich Neu-Ulm ist es am Mittwochabend (16.8.23) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zahlreiche Kräfte hatten mehrere Häuser umstellt, in denen ein 21-Jähriger vermutet wurde. Er soll zuvor einer Zeugin in einem Video-Chat eine Schusswaffe und eine angelegte Schutzausrüstung gezeigt haben.

Wie Polizei am Donnerstag berichtet, habe jene Zeugin gegen 20.20 Uhr diese Bedrohung durch den 21-Jährigen telefonisch der Polizeiinspektion Neu-Ulm mitgeteilt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Weißenhorn, Günzburg und Neu-Ulm sowie aus dem Polizeipräsidium Ulm umstellten daraufhin mehrere Gebäude im Stadtbereich Neu-Ulm, in welchen der 21-Jährige vermutet wurde.

Die Beamten hätten anschließend den 21-Jährigen dazu bewegen können, sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei soll sich der 21-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)