Neu-Ulm

vor 50 Min.

"Hässlicher" Christbaum bleibt: Vereinsring Burlafingen will ihn behalten

Trotz Beschwerden bleibt der Christbaum in Burlafingen jetzt doch stehen. In Pfuhl war er bereits ausgetauscht worden.

Plus Nach Beschwerden über einen zu hässlichen Christbaum sollte die Fichte in Burlafingen wie in Pfuhl eigentlich ausgetauscht werden. Doch nun kommt es anders.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Zu kahl, zu klein, zu schäbig: "Einige Beschwerden" sind bei der Neu-Ulmer Stadtverwaltung wegen der in den Stadtteilen Pfuhl und Burlafingen aufgestellten Christbäume eingegangen. Um in der Weihnachtszeit nicht dem "Seelenheil" zu schaden, wurde zumindest in einem Ort bereits gehandelt: Die Fichte in Pfuhl wurde am Mittwoch ausgetauscht. In Burlafingen sollte das eigentlich auch noch passieren. Doch nach unserer Berichterstattung kommt es nun zur Wendung.

