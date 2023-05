Neu-Ulm

vor 25 Min.

ICE-Strecke durch den Kreis Neu-Ulm bleibt ein Streitfall – auch in Burlafingen

Plus Der Schuh drückt die Burlafinger bezüglich des Ausbaus der Bahnstrecke von Ulm durch den Kreis Neu-Ulm bis Augsburg an mehreren Stellen.

Von Stefan Kümmritz

Wie groß das Interesse der Bürger und Bürgerinnen am Bahnprojekt Aus- beziehungsweise Neubau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist, zeigte sich am Dienstagabend in der Burlafinger Iselhalle. Nicht nur, dass die Interessierten die große Halle nahezu füllten, viele von ihnen griffen auch zum Mikrofon, um insbesondere an den informierenden Gesamtprojektleiter Markus Baumann (DB-Netze) Fragen zu stellen oder mit Statements aufzuwarten. Dabei gab es auch etwas böses Blut.

Als der Vertreter der Bürgerinitiative beklagte, dass die Bürger bei der Planung nicht genug beteiligt und nicht ernst genommen würden, wies ihn Baumann zurecht: "Der Vorwurf, wir würden nicht auf die Bürger zugehen, ist eine Frechheit. Nirgendwo wird in Bayern mehr auf die Bürger zugegangen als bei diesem Projekt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen