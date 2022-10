Neu-Ulm/Köln

06:00 Uhr

"Deutschlands größte Hochzeitsshow": Sie wollen den "Wedding King Award"

Plus Zwei Frauen aus Neu-Ulm und Langenau wollen am Wochenende in Köln den "Wedding King Award" gewinnen. Das Hochzeits-Event wird live übertragen, abstimmen darf jeder.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Für viele ist es der Tag im Leben: die eigene Hochzeit. Manch einer greift dafür tief in den Geldbeutel. Nicht nur, dass es eigene Hochzeitsmessen – wie zuletzt in Neu-Ulm – gibt, zeigt, dass es ein großer Markt dafür besteht. In Köln findet nun am Wochenende im prunkvollen Flora-Festsaal das Finale des "Wedding King Awards" statt; eingerahmt in "Deutschlands größter Hochzeits-Award-Show" – wie es die Macher selbst betiteln. Unter den Nominierten für den Award sind auch zwei Frauen aus der Region: Katharina Kirsch aus Neu-Ulm und Marion Delitsch aus Langenau-Albeck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen