Neu-Ulm/Köln

vor 56 Min.

Sie gewinnen den "Wedding King Award": "Ich hatte Tränen in den Augen"

Katharina Kirsch aus Neu-Ulm (links) und Marion Delitsch aus Langenau waren beim "Wedding King Award" 2022 in Köln erfolgreich.

Plus Zwei Frauen aus Neu-Ulm und Langenau sind bei "Deutschlands größter Hochzeitsshow" in Köln erfolgreich. Wie sie das Event erlebt haben.

Von Michael Kroha

Katharina Kirsch aus Neu-Ulm und Marion Delitsch aus Langenau-Albeck waren am Sonntag bei der Verleihung des "Wedding King Awards" im Flora-Festsaal in Köln erfolgreich. Beide konnten sich in ihrer jeweiligen Kategorie - Floristik und Papeterie - gegen ihre Mitbewerberinnen durchsetzen. "Es war mega schön", sagt die 32-jährige Kirsch. Es sei eine Mischung gewesen aus ein bisschen Angst und Aufregung. "Eine Gefühlsachterbahn".

